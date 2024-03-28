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省時省力 四合一蔬菜切碎機10萬人愛

編譯徐薏茹／即時報導
Fullstar四合一蔬菜切碎器(4-In-1 Vegetable Chopper)。圖取自Amazon.com
Fullstar四合一蔬菜切碎器(4-In-1 Vegetable Chopper)。圖取自Amazon.com

亞馬遜(Amazon)調味與香料切碎機類別第一暢銷的Fullstar四合一蔬菜切碎器(4-In-1 Vegetable Chopper)大受好評，在亞馬遜獲得10萬多名用戶的4.5顆星評價。

與其他必須不斷拉動繩子才能切碎食材的機型不同，Fullstar切碎機只要壓一下就能獲得整齊的蔬菜切丁，此外還有四個可相互替換的刀片，可以根據不同種類的食材選擇切碎的形狀，受到買家喜愛。

即使是熱愛做料理的達人也不想時不時地切菜，有了29.99元（價格以亞馬遜網站為準）的Fullstar蔬菜切碎機，幾秒鐘就能為您省下大把時間！

將食材放在刀片上，壓下上蓋，立即獲得大小整齊的切丁，且完整的落入附帶的儲存容器中，料理台上不再一團亂，如果你常在切洋蔥時被刺激到眼淚直流，這台切碎機將解決你的困擾。

除了切出不同大小丁塊的兩片方格刀片外，Fullstar還配有螺旋刀片、刨絲刀片，還有一個手指保護裝置，保護你不被割傷，此外，對於患有關節炎或手部無力的人來說，這台切碎機是很棒的選擇，柔軟的握把和防滑底座也提供更多穩定性。

討厭清洗的人也無須擔心，切碎機的清潔容易，可以拆卸後放在洗碗機的頂架上，另外附帶一個清潔刷、兩個清潔刮刀，可用來幫助清潔刀片角落的殘渣，但要小心，這些刀片比看起來更鋒利。

一名買家評論：「太讚了！切碎機讓切小型蔬果變得輕而易舉！像是迷你胡蘿蔔、洋蔥和芹菜。我是有關節炎的年長者，這真的有助於加速在廚房做菜的速度，也讓我疼痛的手和手指解脫。」

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