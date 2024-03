省時省力 四合一蔬菜切碎機10萬人愛

Fullstar四合一蔬菜切碎器(4-In-1 Vegetable Chopper)。圖取自Amazon.com

亞馬遜 (Amazon )調味與香料切碎機類別第一暢銷的Fullstar四合一蔬菜切碎器(4-In-1 Vegetable Chopper)大受好評,在亞馬遜獲得10萬多名用戶的4.5顆星評價。

與其他必須不斷拉動繩子才能切碎食材的機型不同,Fullstar切碎機只要壓一下就能獲得整齊的蔬菜切丁,此外還有四個可相互替換的刀片,可以根據不同種類的食材選擇切碎的形狀,受到買家喜愛。

即使是熱愛做料理的達人也不想時不時地切菜,有了29.99元(價格以亞馬遜網站為準)的Fullstar蔬菜切碎機,幾秒鐘就能為您省下大把時間!

將食材放在刀片上,壓下上蓋,立即獲得大小整齊的切丁,且完整的落入附帶的儲存容器中,料理台上不再一團亂,如果你常在切洋蔥時被刺激到眼淚直流,這台切碎機將解決你的困擾。

除了切出不同大小丁塊的兩片方格刀片外,Fullstar還配有螺旋刀片、刨絲刀片,還有一個手指保護裝置,保護你不被割傷,此外,對於患有關節 炎或手部無力的人來說,這台切碎機是很棒的選擇,柔軟的握把和防滑底座也提供更多穩定性。

討厭清洗的人也無須擔心,切碎機的清潔容易,可以拆卸後放在洗碗機的頂架上,另外附帶一個清潔刷、兩個清潔刮刀,可用來幫助清潔刀片角落的殘渣,但要小心,這些刀片比看起來更鋒利。

一名買家評論:「太讚了!切碎機讓切小型蔬果變得輕而易舉!像是迷你胡蘿蔔、洋蔥和芹菜。我是有關節炎的年長者,這真的有助於加速在廚房做菜的速度,也讓我疼痛的手和手指解脫。」

We independently select all products and services. if you click through links we provide, we may earn a commission.