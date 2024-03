洗刷地板別傷膝背 讓電動刷為你效力

Khelfer電動旋轉清潔刷(Khelfer Electric Spin Scrubber)。圖取自Amazon.com

清潔地板塵土,或者更困難的浴室瓷磚縫隙間污垢,除了用力刷洗之外,幾乎沒有任何方法能奏效;但這對背部與膝蓋都是折磨,有時即使耗盡力氣,也無法徹底清除乾淨。雅虎(Yahoo)新聞網站報導,有了Khelfer電動旋轉清潔刷(Khelfer Electric Spin Scrubber),就不用為將來可能要到骨科 掛病號而擔憂了。

原價70元的這款電動刷,現在亞馬遜 網站折扣後售價為42元,如果使用優惠券,僅需32元就可入手。

這款電動刷有不少優點,尤其是對浴室鋪有瓷磚的人更是一大福音,它能深入縫隙,清除長期累積的污垢或黴菌,省去彎腰或蹲下時對關節 所造成的傷害。使用前,需充電4至5小時,一次可操作90分鐘。

Khelfer電動清潔刷組包含了必要的一切工具,配備四個不同刷頭(圓頂、平面與兩個角落用刷頭)、充電線與一個掛鈎,不用時可將刷子收納於牆面。清潔時,轉速可在300RPMG至380RPM間調節;由於重量不到4磅,無需站在梯子上就能輕鬆舉起,清潔頭頂上難以觸及的區域。

超過9000名消費者給予這個清潔小幫手4.2星的好評。一位使用者誇讚說,這款產品太棒了,一開始她還有些懷疑,但它確實能達到深度清潔的效果。用它來清除一些門上的積垢,並深層清潔浴室地板,結果好得讓人難以置信;操作簡便,效果又佳。

另一位粉絲也頗有同感,她表示,這個電動刷簡直太優了,能搞定所有清潔工作;清潔淋浴間與浴缸時,無需彎腰,手也不致因用力過度而肌肉痠痛。從淋浴間、水槽、地板、瓷磚到馬桶,都能完美清潔。不用彎腰這一點,對她來說尤其大大加分。

We independently select all products and services. if you click through links we provide, we may earn a commission.