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洗刷地板別傷膝背 讓電動刷為你效力

編譯周靜芝 / 即時報導
Khelfer電動旋轉清潔刷（Khelfer Electric Spin Scrubber）。圖取自Amazon.com
Khelfer電動旋轉清潔刷（Khelfer Electric Spin Scrubber）。圖取自Amazon.com

清潔地板塵土，或者更困難的浴室瓷磚縫隙間污垢，除了用力刷洗之外，幾乎沒有任何方法能奏效；但這對背部與膝蓋都是折磨，有時即使耗盡力氣，也無法徹底清除乾淨。雅虎（Yahoo）新聞網站報導，有了Khelfer電動旋轉清潔刷（Khelfer Electric Spin Scrubber），就不用為將來可能要到骨科掛病號而擔憂了。

原價70元的這款電動刷，現在亞馬遜網站折扣後售價為42元，如果使用優惠券，僅需32元就可入手。

這款電動刷有不少優點，尤其是對浴室鋪有瓷磚的人更是一大福音，它能深入縫隙，清除長期累積的污垢或黴菌，省去彎腰或蹲下時對關節所造成的傷害。使用前，需充電4至5小時，一次可操作90分鐘。

Khelfer電動清潔刷組包含了必要的一切工具，配備四個不同刷頭（圓頂、平面與兩個角落用刷頭）、充電線與一個掛鈎，不用時可將刷子收納於牆面。清潔時，轉速可在300RPMG至380RPM間調節；由於重量不到4磅，無需站在梯子上就能輕鬆舉起，清潔頭頂上難以觸及的區域。

超過9000名消費者給予這個清潔小幫手4.2星的好評。一位使用者誇讚說，這款產品太棒了，一開始她還有些懷疑，但它確實能達到深度清潔的效果。用它來清除一些門上的積垢，並深層清潔浴室地板，結果好得讓人難以置信；操作簡便，效果又佳。

另一位粉絲也頗有同感，她表示，這個電動刷簡直太優了，能搞定所有清潔工作；清潔淋浴間與浴缸時，無需彎腰，手也不致因用力過度而肌肉痠痛。從淋浴間、水槽、地板、瓷磚到馬桶，都能完美清潔。不用彎腰這一點，對她來說尤其大大加分。

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