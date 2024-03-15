不是每間好市多都有… 這款台灣零食正被「低調」搶購

reddit網友分享此款草莓雪花餅。（取自reddit @Mslucyfher）

好市多 （Costco）是許多消費者喜愛採購生活必需品的地方，此外，貨架上經常可發現不少優質的零食。生活消費網站Parade報導稱，如果好市多有意願，這家零售業 龍頭完全可以另外開一家零食專賣店；目前好市多內部正進行調整，或許有更多讓人眼睛一亮的新品上架，忠實的粉絲們不妨拭目以待。

對喜好世界各地零食的嘗鮮者來說，在下一次光顧好市多時，就能大肆採購到真正美味的零食了；其中「雪之戀」（Yuki & Love）草莓雪花餅已在全美少數幾個賣場上架，Parade推薦消費者下次前往採購時，可考慮購買這款「超級美味」的零食。

「雪之戀」是來自台灣的暢銷品牌，以其優質的甜點與零食而廣受歡迎。「雪之戀」行銷遍及亞洲各國，品牌英文名Yuki & Love，寓意「幸福與愛」，希望透過美味的點心為消費者帶來幸福。好市多目前銷售的「雪之戀」雪花餅，不僅有草莓煉乳口味，還有蔓越莓和葡萄口味。

一位滿意的消費者在社群網站 Reddit的好市多專頁上分享說，這些零食太好吃了！她可能不到一星期就會吃完一袋。Parade指出，目前並非每個好市多門市都能買到這些零食，想要品嚐可能需要費些周折。