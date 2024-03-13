花少少錢打扮 重現走紅毯女星的美艷

蘭蔻（Lancôme）絕對深邃五色眼影（Drama Hypnôse 5-Color Eyeshadow Palette with Long-wear Intense Pigment）。圖取自Amazon.com

紅毯上好萊塢 女星的魅力，總是讓人驚艷，許多人或許也希望能效法她們美麗的妝容與造型，為日常打扮帶來一些改變。電視節目「早安美國」（Good Morning America）邀請了InStyle網站美妝編輯布朗（Kara Jillian Brown），提供她的專業建議，以下是幾個花點錢便能輕鬆駕馭、重現紅地毯女星美豔風采的小竅門：

1. 貓眼妝

布朗指出，想要類似藍調及靈魂樂歌手賈奈兒夢內（Janelle Monae）的貓眼妝，一定要選擇正確的眼線筆，眼線液較適合那些畫眼線技巧高超者，眼線筆則用途廣泛、更好掌握，即使出錯也能輕易補救。

她表示，只需一支眼線筆，就能畫出貓眼妝清晰、流暢的線條，也可用眼線刷將眼影暈開，呈現更舒緩、柔和的效果。

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2. 短方形美甲

布朗說，把短方型指甲邊緣修成圓弧形，可讓整個人更柔和，也最適合指甲與手部線條，幾乎沒有比這更好的方法了。

她說，任何顏色都適合短方形美甲，像歌手席琳娜·戈梅茲（Selena Gomez）在影視演員工會（SAG）頒獎典禮上擦的Essie莓果粉色指甲油便十分亮眼。

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3. 大膽玩撞色

布朗表示，女星阿曼達·塞佛瑞（Amanda Seyfried）的綠色眼睛比以往任何時候都更加嫵媚，這都歸功於她的紫色眼影煙燻妝。

她說，這款紫色眼影採用了紅、紫色顏料，十分搶眼。在配色上，對比色往往能產生最大反差，所以當綠色眼睛環繞著紅色系眼影時，便顯得格外突出。

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4. 60、70年代髮型

布朗表示，想做出像流行歌手麥莉（Miley Cyrus）的六、七十年代髮型，為提高髮量與質感，造型時可在每部位頭髮噴上髮膠，還可輕輕撥開髮根，在那裡多噴一點。她說，這樣既能完美定型，又不會有硬梆梆的死板質感。

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