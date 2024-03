花少少錢打扮 重現走紅毯女星的美艷

蘭蔻(Lancôme)絕對深邃五色眼影(Drama Hypnôse 5-Color Eyeshadow Palette with Long-wear Intense Pigment)。圖取自Amazon.com

紅毯上好萊塢 女星的魅力,總是讓人驚艷,許多人或許也希望能效法她們美麗的妝容與造型,為日常打扮帶來一些改變。電視節目「早安美國」(Good Morning America)邀請了InStyle網站美妝編輯布朗(Kara Jillian Brown),提供她的專業建議,以下是幾個花點錢便能輕鬆駕馭、重現紅地毯女星美豔風采的小竅門:

1. 貓眼妝

布朗指出,想要類似藍調及靈魂樂歌手賈奈兒夢內(Janelle Monae)的貓眼妝,一定要選擇正確的眼線筆,眼線液較適合那些畫眼線技巧高超者,眼線筆則用途廣泛、更好掌握,即使出錯也能輕易補救。

她表示,只需一支眼線筆,就能畫出貓眼妝清晰、流暢的線條,也可用眼線刷將眼影暈開,呈現更舒緩、柔和的效果。

推薦產品:巴黎歐萊雅 (L'Oreal Paris)的零失手凝膠眼線筆(Infallible Grip Mechanical Gel Eyeliner Pencil)

2. 短方形美甲

布朗說,把短方型指甲邊緣修成圓弧形,可讓整個人更柔和,也最適合指甲與手部線條,幾乎沒有比這更好的方法了。

她說,任何顏色都適合短方形美甲,像歌手席琳娜·戈梅茲(Selena Gomez)在影視演員工會(SAG)頒獎典禮上擦的Essie莓果粉色指甲油便十分亮眼。

推薦產品:Essie Gel Couture 2步驟長效指甲油(2-Step Longwear Nail Polish, V.I. Please)

3. 大膽玩撞色

布朗表示,女星阿曼達·塞佛瑞(Amanda Seyfried)的綠色眼睛比以往任何時候都更加嫵媚,這都歸功於她的紫色眼影煙燻妝。

她說,這款紫色眼影採用了紅、紫色顏料,十分搶眼。在配色上,對比色往往能產生最大反差,所以當綠色眼睛環繞著紅色系眼影時,便顯得格外突出。

推薦產品:蘭蔻(Lancôme)絕對深邃五色眼影(Drama Hypnôse 5-Color Eyeshadow Palette with Long-wear Intense Pigment)

4. 60、70年代髮型

布朗表示,想做出像流行歌手麥莉(Miley Cyrus)的六、七十年代髮型,為提高髮量與質感,造型時可在每部位頭髮噴上髮膠,還可輕輕撥開髮根,在那裡多噴一點。她說,這樣既能完美定型,又不會有硬梆梆的死板質感。

推薦產品:Nexxus中等定型髮膠(Medium Hold Hairspray,10盎司裝),效果可持續48小時。

We independently select all products and services. if you click through links we provide, we may earn a commission.