權威消費刊物為今年新車品牌排名 這5個墊底

吉普（Jeep）。美聯社

從冰箱到嬰兒用品，「消費者報導」（Consumer Reports）對所有產品都會進行評比；新車更是其中的重頭戲。該權威消費刊物最近發布了2024年推薦汽車名單，前十名中，各類電動車 包辦了多數，而墊底的5個品牌則有待繼續努力。

專業汽車網站Auto Blog指出，「消費者報告」的排名囊括了所有主要汽車品牌，但該網站特別將重點放在排名吊車尾的。以下是2024年五個墊底的品牌：

1. 睿維安（Rivian），排名30

睿維安（Rivian）。路透

2. 吉姆西（GMC），排名31

吉姆西（GMC）。美聯社

3. 捷豹（Jaguar），排名32

捷豹（Jaguar）。路透

4. 荒原路華（Land Rover），排名33

荒原路華（Land Rover）。路透

5. 吉普（Jeep），排名34

福斯（VW）、瑪莎拉蒂（Maserati）、愛快羅密歐（Alfa Romeo）與賓士（Mercedes-Benz）等排名也在後段班。

特斯拉 （Tesla）沒有進入倒數前五，但今年下降一名，排在第18；福特則上升六名登上第17，「消費者報導」表示這是其自2016年以來的最佳表現。凱迪拉克今年大放光芒，排名跳升11名至第14。

另一方面，獲「消費者報導」推薦的有寶馬（BMW）、本田 （Honda）、迷你（Mini）、起亞（Kia）、保時捷（Porsche）以及Acura的所有車型。該刊物稱，路西德（Lucid）、極星（Polestar）、公羊（Ram）不在名單之列的原因，是他們只測試了每個品牌的一款車型。

名列前茅的車型包括速霸陸（Subaru）的Crosstrek、豐田（Toyota）的Prius/Prius Prime與特斯拉的Model Y。排名前十中，各類電動車囊括了七位，價格多在3萬元以下；但「消費者報導」指出，與傳統的汽油車或油電混合車（hybrid）相比，消費者在確定是否購買插電式油電混合車（Plug-in hybrid）前，最好有更詳盡的研究與規畫。除了Crosstrek外，速霸陸的Forester與馬自達（Mazda） 3是前十名中唯一的汽油車。

該刊物指出，插電式油電混合車雖售價較高，但與同類汽油車相比，長期省下的燃料費卻十分可觀。許多車型還能享有聯邦稅收抵免優惠，可扣減數千元，而它們的汽油馬達讓長途旅行時，不用擔心電池的續航力。