Trader Joe's 召回雞肉湯餃 今年召回6產品恐影響粉絲忠誠

Trader Joe's 2日透過簡短聲明宣布召回雞肉小籠包（Steamed Chicken Soup Dumplings）。圖取自USDA

美國連鎖超市Trader Joe's 2日透過簡短聲明宣布召回雞肉小籠包（Steamed Chicken Soup Dumplings），理由是擔心包子裡有塑膠。這家深受歡迎的超市今年已至少召回六款產品，恐動搖粉絲忠誠。

Trader Joe's於2月召回四種可能受單核細胞增生李斯特菌(Listeria)污染的產品、以及另一種恐含異物的產品。

再加上2023 年引發的召回浪潮一時之間還不會結束，Trader Joe's粉絲群深受影響。

針對最近一次召回，Trader Joe's透過聲明說，由於可能存有塑膠異物而召回雞肉小籠包，貨號SKU# 54988，最佳保存期限2025 年7 月3 日，批次代碼C1-1 或C1-2。

Trader Joe's補充說，已購召回產品的顧客可獲全額退款。聲明稱，迄今尚未接獲吃下小籠包產生疾病或受傷報告。

Trader Joe's 代表聲稱，該公司時時致力確保產品符合嚴格的食品安全期望，一旦對產品品質有任何疑問，將予以下架。

Trader Joe's並在聲明中說，該公司與供應商有密切關係，寧可過度謹慎，積極主動解決問題；該公司向來自願迅速採取行動積極調查潛在問題，只要對產品安全或品質有任何疑問，便停止銷售。

一個月前召回五種產品，其中的雞肉、扁豆和焦糖洋蔥抓飯可能含有異物，此外，含有科蒂亞起司的香菜沙拉醬和雞肉辣醬玉米餅餡可能受到李斯特菌污染。

Trader Joe's 忠實顧客迄今恐怕仍對 2023 年大量產品召回事件記憶猶新。

Trader Joe's一名粉絲在社交媒體論壇Reddit 上質問一連串召回究竟是怎麼回事？貼文提到，他和妻子對接連不斷的召回事件感到很不安。必須開始到其他地方購物，直到問題解決。