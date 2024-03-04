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好市多會員別忘了 可享5種免費福利

編譯周靜芝 / 即時報導
好市多（Costco）的會員，除了可以較低價格購買到優質商品外，還有許多好處。美聯社
好市多（Costco）的會員，除了可以較低價格購買到優質商品外，還有許多好處。美聯社

好市多（Costco）的會員，除了可以較低價格購買到優質商品外，還有許多好處。該連鎖賣場還提供一些免費贈品與服務，可為會員省下不少時間與金錢。以下是財經新聞網站Money Talks整理出好市多會員可免費獲得的好處：

1. 輪胎終身保養

如果想讓汽車輪胎經久耐用，就需定期更換並做平衡校正，以避免輪胎磨耗不均；更換輪胎服務，通常需花費35至45元不等，平衡校正的費用也不相上下。

但如果在好市多購買輪胎，這些服務在輪胎使用期間都是免費的。此外，好市多的輪胎中心還提供免費檢查與胎壓調整，可能的話還能修理爆胎。

2. 聽力測試

擔心聽力不如從前？無需另外就診。會員可在設有聽力中心的賣場進行免費聽力測試。好市多指出，這項服務須提前預約，測試時間約為一小時；此外，會員可以不用擔心隱私問題，聽力測試是在一處隱密的隔音室進行。

3. 技術支援

買了最新的科技小玩意，最掃興的莫過於發現不知如何操作。幸運的是，會員若在好市多購買這類產品，只需撥打電話，就可獲得免費的技術支援。

包括安全攝影系統、筆記型電腦、電視機、家用電器、家庭電影院設備、相機等十多種商品，均可在技術專家的指導下完成設定過程或排除故障。

4. 延長保固

某些科技產品若故障無法使用，而廠商的保固期限已過，好市多可提供維修、更換或退款服務，自購買之日起，最長可達兩年。

5. 送貨服務

好市多眾多商品都是特大號，如果在網上訂購，需支付運費。但如果是會員，一些貨品就可享有「豁免權」。以下是可享受免費送貨服務的商品：

· 隱形眼鏡

· 送至輪胎中心的輪胎

· 不易腐壞的食品雜貨，2天送達的最低訂單金額為75元（阿拉斯加、夏威夷和波多黎各除外）

好市多 電影院 夏威夷

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