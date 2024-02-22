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輕盈時尚又高雅 14K鍍金環狀耳環4.6萬人愛

編譯俞仲慈／即時報導
Pavoi Jewelry推出的環狀耳環(hoop earrings)。圖取自Amazon.com
Pavoi Jewelry推出的環狀耳環(hoop earrings)。圖取自Amazon.com

目前電商平台亞馬遜(Amazon)最暢銷的環狀耳環，款式百搭而且質地輕盈，一付售價14元，堪稱物美價廉，獲得4萬6000名網友4.5顆星好評。

以銷售高CP值飾品聞名的珠寶公司Pavoi Jewelry推出的環狀耳環(hoop earrings)最近大受歡迎，許多女性對其設計和品質讚不絕口，並透過社交媒體抖音(TikTok)口耳相傳。

一般款式較厚重的耳環通常是由純14k金、白金或玫瑰金製成，不然就是表面鍍一層18k金、黃金、白金或玫瑰金，由於外表和純金打造的耳環一樣美麗，14k鍍金耳環成為消費者最物超所值的選擇，而且一付售價14元起跳，光憑這個價格，就算買下所有不同鍍金色澤的耳環也值回票價。

如果希望更有奢華感，純銀鍍金(gold vermeil)飾品是不錯的選擇，差別在於內部材質，純銀鍍金是在外層鍍上一層高品質18K金，而一般鍍金飾品則是其他合金外面再鍍上一層14K金。

純銀鍍金耳環依款式不同，一付37元起跳，價格還是相當實惠，而且屬於低敏、無汙染飾品，方便消費者長期配戴。

雖然環狀耳環的造型看似厚重，其實質地非常輕盈，戴在耳垂會讓人忘了它的存在，也是時尚達人採購清單必備的飾品，建議消費者不妨大膽採購用來搭配服飾。

這款網路熱議的環狀耳環在亞馬遜獲得超過4萬6000則4.5星評論，有網友表示：「我的皮膚敏感，仿冒飾品很容易刺激皮膚。」並進一步強調：「Pavoi環狀耳環完全不會影響我，老實說，簡直就是個奇蹟。」

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亞馬遜 抖音 電商

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