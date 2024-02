輕盈時尚又高雅 14K鍍金環狀耳環4.6萬人愛

Pavoi Jewelry推出的環狀耳環(hoop earrings)。圖取自Amazon.com

目前電商 平台亞馬遜 (Amazon)最暢銷的環狀耳環,款式百搭而且質地輕盈,一付售價14元,堪稱物美價廉,獲得4萬6000名網友4.5顆星好評。

以銷售高CP值飾品聞名的珠寶公司Pavoi Jewelry推出的環狀耳環(hoop earrings)最近大受歡迎,許多女性對其設計和品質讚不絕口,並透過社交媒體抖音 (TikTok)口耳相傳。

一般款式較厚重的耳環通常是由純14k金、白金或玫瑰金製成,不然就是表面鍍一層18k金、黃金、白金或玫瑰金,由於外表和純金打造的耳環一樣美麗,14k鍍金耳環成為消費者最物超所值的選擇,而且一付售價14元起跳,光憑這個價格,就算買下所有不同鍍金色澤的耳環也值回票價。

如果希望更有奢華感,純銀鍍金(gold vermeil)飾品是不錯的選擇,差別在於內部材質,純銀鍍金是在外層鍍上一層高品質18K金,而一般鍍金飾品則是其他合金外面再鍍上一層14K金。

純銀鍍金耳環依款式不同,一付37元起跳,價格還是相當實惠,而且屬於低敏、無汙染飾品,方便消費者長期配戴。

雖然環狀耳環的造型看似厚重,其實質地非常輕盈,戴在耳垂會讓人忘了它的存在,也是時尚達人採購清單必備的飾品,建議消費者不妨大膽採購用來搭配服飾。

這款網路熱議的環狀耳環在亞馬遜獲得超過4萬6000則4.5星評論,有網友表示:「我的皮膚敏感,仿冒飾品很容易刺激皮膚。」並進一步強調:「Pavoi環狀耳環完全不會影響我,老實說,簡直就是個奇蹟。」

