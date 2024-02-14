擠下Trader Joe's 這3家成為美國人最愛超市

去年以84分奪得榜首的Trader Joe's雖維持分數，但好市多(Costco)、佛州的大眾超市(Publix)、總部位於德州的H-E-B今年拿到85分並列第一，以些微差距搶下美國人最滿意超市的寶座。美聯社

美國顧客滿意指數(American Customer Satisfaction Index，ACSI)根據商店佈局、營業時間、商品選擇、員工待客品質、結帳速度等因素，給各大連鎖超市打出最高100分的滿意度分數。而去年以84分奪得榜首的Trader Joe's 雖維持分數，但好市多 (Costco)、佛州的大眾超市(Publix)、總部位於德州的H-E-B今年拿到85分並列第一，以些微差距搶下美國人最滿意超市的寶座。

CNBC報導，這些分數是根據2023年1月至12月期間向40264名顧客訪談他們最近在各大連鎖超市的購物體驗再計算得出。好市多和H-E-B在商品選擇的得分最高，而Publix的商店清潔、員工待客品質獲得積極評價，且其麵包部、海鮮區以及每天製作新鮮壽司捲和三明治的熟食部皆幫忙推升評分。Trader Joe's則靠商店佈局、清潔以及商品多樣性維持分數。

排名第三、沃爾瑪 (Walmart)旗下的山姆會員店(Sam's Club)拿到83分，比去年進步5%，其提供的優質肉類如農業部(USDA)認證的Prime等級牛排和烤雞皆令人讚賞。

研究顯示，全體超市平均得分為79分，比去年平均上升4%，部分原因是食品通膨放緩。密西根州立大學行銷學助理教授、ACSI榮譽研究總監莫吉森(Forrest Morgeson)接受生活消費網站Real Simple採訪時表示，物超所值的零售商更能吸引顧客。「希望節省開支的消費者更青睞行銷和優惠活動出色的零售商，或是自有品牌提供更划算商品的折扣店和超市。」

依ACSI分數排名，前10名最滿意超市分別為好市多(85分)、大眾超市(85分)、H-E-B(85分)、Trader Joe's(84分)、山姆會員店(83分)、BJ's Wholesale Club(82分)、目標百貨(Target，82分)、衛格門(Wegmans，82分)、亞馬遜旗下的全食超市(Whole Foods，82分)、奧樂齊(Aldi，81分)。沃爾瑪則在19個品牌中連續兩年敬陪末座，從去年的71分到今年略升為74分。