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小死角藏污納垢？讓5萬人愛的清潔膠幫你

編譯周靜芝 / 即時報導
ColorCoral的神奇檸檬香味萬用清潔膠( Cleaning Gel Uni versal Dust Cleaner）。圖取自Amazon.com
ColorCoral的神奇檸檬香味萬用清潔膠( Cleaning Gel Uni versal Dust Cleaner）。圖取自Amazon.com

每個人都知道，角落與縫隙最容易藏污納垢，是清潔工作中最棘手的部分。無論是鍵盤上的灰塵，還是汽車出風口的凹槽，都很難將這些頑垢清除乾淨。有了ColorCoral的神奇檸檬香味萬用清潔膠( Cleaning Gel Uni versal Dust Cleaner），這些煩惱都可一掃而空；它可清除電子產品、家用電器和汽車儀表板上最惱人、最難觸及角落的灰塵與碎屑。這款在亞馬遜網站贏得5萬4,000多個好評的熱銷商品，目前特價僅售8元（原價12元）。

雅虎生活新聞網站稱，這個神奇小物讓清潔工作變簡單，只需將它覆蓋在有污垢的地方，再將凝膠掀起就行了，且幾乎無處不可用。使用方法為：將一小塊凝膠揉成團，鋪平在需要清潔的物體表面；然後掀起凝膠，所有髒污立即被吸附在上面，就這麼簡單！更棒的是，它可以重複使用，直到被弄得烏黑為止，都還能聞到檸檬的清香。

數以萬計的亞馬遜購物者是ColorCoral清潔膠的鐵粉。一位曾抱持懷疑態度的人表示，他用它來清理iPhone 13上的小孔。他說，在手機清潔前，人們總是說幾乎聽不到他的聲音，語音轉文字和音頻助手也不懂他在說什麼。他花三、五分鐘用這款產品來清潔，但並未抱太大期望；出乎意料的是，它幾乎解決了所有問題。他強力推薦這款產品，因為效果遠超出他的預期。

另一位給予五星評價的粉絲說，這款清潔膠幾乎將儀表盤、控制台與吉他上的污垢、灰塵與碎屑清除一空；它十分好用，多數時候不會留下任何殘餘物。有時他會在上班途中買個貝果，吃完後在車內留下大量的渣屑，這種凝膠很快就能將它們全部吸走。

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