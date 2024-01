小死角藏污納垢？讓5萬人愛的清潔膠幫你

ColorCoral的神奇檸檬香味萬用清潔膠( Cleaning Gel Uni versal Dust Cleaner)。圖取自Amazon.com

每個人都知道,角落與縫隙最容易藏污納垢,是清潔工作中最棘手的部分。無論是鍵盤上的灰塵,還是汽車出風口的凹槽,都很難將這些頑垢清除乾淨。有了ColorCoral的神奇檸檬香味萬用清潔膠( Cleaning Gel Uni versal Dust Cleaner),這些煩惱都可一掃而空;它可清除電子產品、家用電器和汽車儀表板上最惱人、最難觸及角落的灰塵與碎屑。這款在亞馬遜 網站贏得5萬4,000多個好評的熱銷商品,目前特價僅售8元(原價12元)。

雅虎 生活新聞網站稱,這個神奇小物讓清潔工作變簡單,只需將它覆蓋在有污垢的地方,再將凝膠掀起就行了,且幾乎無處不可用。使用方法為:將一小塊凝膠揉成團,鋪平在需要清潔的物體表面;然後掀起凝膠,所有髒污立即被吸附在上面,就這麼簡單!更棒的是,它可以重複使用,直到被弄得烏黑為止,都還能聞到檸檬的清香。

數以萬計的亞馬遜購物者是ColorCoral清潔膠的鐵粉。一位曾抱持懷疑態度的人表示,他用它來清理iPhone 13上的小孔。他說,在手機清潔前,人們總是說幾乎聽不到他的聲音,語音轉文字和音頻助手也不懂他在說什麼。他花三、五分鐘用這款產品來清潔,但並未抱太大期望;出乎意料的是,它幾乎解決了所有問題。他強力推薦這款產品,因為效果遠超出他的預期。

另一位給予五星評價的粉絲說,這款清潔膠幾乎將儀表盤、控制台與吉他上的污垢、灰塵與碎屑清除一空;它十分好用,多數時候不會留下任何殘餘物。有時他會在上班途中買個貝果,吃完後在車內留下大量的渣屑,這種凝膠很快就能將它們全部吸走。

