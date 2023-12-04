這家超市的牛肉 為何比別家便宜？

牛肉。Image by -Rita-👩‍🍳 und 📷 mit ❤ from Pixabay

這幾年萬物價格齊漲，尤其是肉品，其中牛肉又漲得更厲害，因為氣候連年乾旱，新冠疫情 打亂供應鏈 ，許多牧農乾脆賣掉牛群，另謀生路，美國牛肉產量減少，漢堡價格上漲，道理在此。但在這樣的大環境下，Aldi連鎖超市的牛肉可以賣得比別家便宜，又是什麼道理？大家都好奇。

從經濟觀點看，Aldi懂得運用當地供應鏈，是它贏得成本戰的關鍵。此一策略證明，對環境最友善的產銷手法，也是最經濟的手法。

從顧客忠誠度的觀點看，則要歸功於臉書 上粉絲俱樂部（Aldi Fan Club）200萬會員的務實互動。會員「撿便宜互相告知」下的暢銷品包括高級肉品、起司、披薩和麵包。

Aldi一向以人員精簡、不騖名牌為經營理念，肉品進貨以當地出產為主，這不但有利環保，節省「食物里數」，省下來的運用成本，還可與消費者分享。大家很少看到Aldi的肉品要運過半個地球才抵達貨架。降低商品的碳足跡，讓客戶買到低價又新鮮的牛肉，這不就是雙贏？

Aldi為了進一步讓顧客享受好康，有時候會舉辦「鮮肉特價」活動，通常選在星期三，而且前兩個禮拜就發傳單，廣為周知。要想此特惠，可真要「搶鮮」--特價便宜貨很快就告售罄。

另一低價時刻是禮拜天晚上。Aldi肉品的「保質期限」（sell-by dates）通常定在周日，農業部說，「保質期限」與「食用最終期」（expiration dates）不同，將達保質期限的肉品不表示一過此日期，肉就變壞變酸了，如果不馬上烹煮，可冰凍起來，不用擔心會腐壞。