我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞裔婦人當街踹非裔遊民男子 短片引起網路熱議

態度積極有助長壽？專家說另一個特質更重要

好市多冷凍食品中 美食編輯最愛這個

編譯徐薏茹／即時報導
好市多(Costco)。美聯社
好市多(Costco)。美聯社

好市多(Costco)販售五花八門的冷凍食品，包括冷凍水果、註冊營養師認可的主菜與配菜等，應有盡有，是懶人料理的福音，而在眾多食品中，EatingWell網站美食編輯亞莉克絲·羅(Alex Loh，音譯)最青睞的是Bibigo的小籠包(Steamed Dumplings)。

每一份Bibigo小籠包皆含有六個全熟的小包子，以塑膠套包裝，有助於生成水蒸氣，讓包子外皮變軟，就像現蒸的蒸餃，烹調過程既快速又便利，只需要微波爐按幾個鈕，等待兩分鐘就能得到一盤多汁的美味小籠包，是亞莉克絲忙碌時的最愛。

注意，剛加熱完的包子相當燙口，最好等待幾分鐘再開動，為了加速包子冷卻，亞莉克絲建議翻動包子，讓底部也能降溫。

Bibigo販售各種口味的韓式小籠包，亞莉克絲推薦雞肉與蔬食風味，內餡包含雞肉、高麗菜、香菇，並加入大蒜、芝麻油、薑調味，高麗菜的爽脆口感尤其突出，是完美的配角。

飽含雞湯底製成的湯汁是包子多汁的秘訣，寒冷的日子來一盤是一大享受，不過得小心入口時包子內的湯汁可能噴射而出，濺得四處都是。

Bibigo還附上蘸醬，含醬油、青辣椒泥和醋，可中和其他味道並減輕油膩的口感。

Bibigo的雞肉蔬菜小籠包(Steamed Chicken & Vegetable Dumplings)是亞莉克絲每次去好市多的必買食品，一盒含有6盤小籠包、每盤有6個包子，一盒約13.79元，平均一盤約2.30元。

好市多 蔬菜 Costco

上一則

走路減重每天要走多少步？可能比「每天一萬步」還多

下一則

這個增強大腦健康的營養成份 九成民眾攝取不夠

延伸閱讀

好市多新上架 完整包裝榴槤 華人追捧

好市多新上架 完整包裝榴槤 華人追捧
好市多新上架 榴槤價格實惠果肉多 華人「好驚喜」

好市多新上架 榴槤價格實惠果肉多 華人「好驚喜」
好市多月餅超值受哄搶 美心流心奶黃月餅僅20元

好市多月餅超值受哄搶 美心流心奶黃月餅僅20元
Novaform床墊發黴 好市多回收近5萬張 可以免費換貨

Novaform床墊發黴 好市多回收近5萬張 可以免費換貨

熱門新聞

小蘇打。Image by NatureFriend from Pixabay

專家警告 勿用醋和小蘇打疏通阻塞水管

2023-09-18 12:08
研究指出，消費者可以選擇更環保、無味的清潔用品，減少接觸危險化學物質的機率。(Getty Images)

30熱門清潔產品驗出有害化學物 恐增罹癌風險

2023-09-19 02:15
本田Honda Civic Si。美聯社

買性能車不必傾家蕩產 這五款3萬元可買到

2023-09-20 13:08
如果不幸遺失了旅行的必需品，先不要絕望，有很多變通方法和解決方案可以幫助找回丟失的物品。取自Shutterstock

旅行丟了護照或錢包 該怎麼辦？

2023-09-19 09:58
麥當勞日前向美聯社證實，計畫要在2032年前取消美國境內餐廳的自助飲料吧。美聯社

麥當勞將撤這個設備 顧客「福利」沒了

2023-09-25 12:20
電機工程與計算機工程在薪水最高的排名中名列前茅，前十榜單中高達八個是工程學位。(Photo by ThisisEngineering RAEng on Unsplash)

薪水最高的10個大學文憑 逾半達10萬元

2023-09-19 14:20

超人氣

更多 >
大罵「愚蠢中國妓女」西雅圖警員涉歧視華人被停職

大罵「愚蠢中國妓女」西雅圖警員涉歧視華人被停職
穿得像國會參議員 為何會被高級餐廳拒於門外？

穿得像國會參議員 為何會被高級餐廳拒於門外？
Fed升息至7%？戴蒙：世界還沒準備好因應 「將要退潮了」

Fed升息至7%？戴蒙：世界還沒準備好因應 「將要退潮了」
技術來自寧德時代 福特宣布暫停興建35億密西根電池廠

技術來自寧德時代 福特宣布暫停興建35億密西根電池廠
紐約新冠疫情再起 法拉盛地區感染率最高

紐約新冠疫情再起 法拉盛地區感染率最高