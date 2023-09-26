好市多冷凍食品中 美食編輯最愛這個

好市多(Costco)。美聯社

好市多 (Costco )販售五花八門的冷凍食品，包括冷凍水果、註冊營養師認可的主菜與配菜等，應有盡有，是懶人料理的福音，而在眾多食品中，EatingWell網站美食編輯亞莉克絲·羅(Alex Loh，音譯)最青睞的是Bibigo的小籠包(Steamed Dumplings)。

每一份Bibigo小籠包皆含有六個全熟的小包子，以塑膠套包裝，有助於生成水蒸氣，讓包子外皮變軟，就像現蒸的蒸餃，烹調過程既快速又便利，只需要微波爐按幾個鈕，等待兩分鐘就能得到一盤多汁的美味小籠包，是亞莉克絲忙碌時的最愛。

注意，剛加熱完的包子相當燙口，最好等待幾分鐘再開動，為了加速包子冷卻，亞莉克絲建議翻動包子，讓底部也能降溫。

Bibigo販售各種口味的韓式小籠包，亞莉克絲推薦雞肉與蔬食風味，內餡包含雞肉、高麗菜、香菇，並加入大蒜、芝麻油、薑調味，高麗菜的爽脆口感尤其突出，是完美的配角。

飽含雞湯底製成的湯汁是包子多汁的秘訣，寒冷的日子來一盤是一大享受，不過得小心入口時包子內的湯汁可能噴射而出，濺得四處都是。

Bibigo還附上蘸醬，含醬油、青辣椒泥和醋，可中和其他味道並減輕油膩的口感。

Bibigo的雞肉蔬菜 小籠包(Steamed Chicken & Vegetable Dumplings)是亞莉克絲每次去好市多的必買食品，一盒含有6盤小籠包、每盤有6個包子，一盒約13.79元，平均一盤約2.30元。