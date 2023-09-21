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Minivan撞擊測試 4款車後座乘客保護明顯不足

編譯俞仲慈／綜合報導
美國公路安全保險協會測試四個車廠生產的2023年份廂型車後發現，對後座乘客的安全性保護不足。(美聯社)
美國公路安全保險協會測試四個車廠生產的2023年份廂型車後發現，對後座乘客的安全性保護不足。(美聯社)

美國公路安全保險協會(IIHS)針對2023年分「本田」(Honda)Odyssey、「豐田」(Toyota)Sienna、「克萊斯勒」(Chrysler)Pacifica，以及「起亞」(Kia)Carnival四款暢銷的迷你廂型車(Minivan)，進行撞擊測試後發現，四款車的安全性尚不足保護乘客。

美國公路安全保險協會測試四個車廠生產的2023年份廂型車後發現，對後座乘客的安全...
美國公路安全保險協會測試四個車廠生產的2023年份廂型車後發現，對後座乘客的安全性保護不足。(美聯社)

根據IIHS測試報告，四款Minivan經過撞擊後，均未符合「可接受」(acceptable)或「良好」(good)的安全標準，對於已經擁有或考慮購買其中一款汽車的消費者而言，都是警訊。

IIHS表示，雖然四款Minivan遭遇正面撞擊後，對於前座乘客的保護表現良好，但若安排年約12歲假人坐在後座，受到的保護明顯降低。

IIHS副主席傑馬基恩(Jessica Jermakian)向哥倫比亞廣播公司(CBS)表示：「後座乘客胸部受傷機率增加，若非綁安全帶的位置設計不妥，就是安全帶承受力道過大造成。」

報導指出，四款Minivan其中三款：Sienna、Pacifica和Carnival獲得整體「及格」(marginal)評分，而且本田Odyssey甚至得到「差」(poor)的最低分；不過根據過去的撞擊測試，四款Minivan表現合格。

由於IIHS發現無論小型汽車、多功能廂型車(SUV)甚、皮卡車等各類車款，幾乎都忽視對後座乘客的保護，因此提高測試標準。

傑馬基恩表示：「和前座乘客相比，後座乘客遭到致命性傷害的機率更高，並不是因為後座安全性降低，而是前座安全性更高。」

IIHS測試報告指出，「隨著汽車製造業展開全面測試、研發並整合突破性的安全技術，不但可挽救乘客性命、預防傷害，也提高汽車行駛的安全」。

克萊斯勒母公司斯特蘭蒂斯(Stellantis)公布聲明表示：「本公司生產Minivan悠久歷史，並且非常重視乘客安全保護，出廠的所有車款皆符合或超過聯邦制定的汽車安全標準。」

本田則強調：「本田全新2023雅哥(Accord)汽車經過IIHS中型汽車撞擊測試後，是七款汽車唯一在保護後座乘客安全方面，獲得良好評價的汽車。」

起亞也回應：「本公司視汽車安全為首要任務，在國內銷售的起亞汽車均符合或超過聯邦安全標準，因此會審慎評估IIHS此次測試結果，以進一步提升乘客安全。」

豐田則尚未發表任何評論。

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