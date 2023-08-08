符合這4點 山姆俱樂部比好市多更適合你

山姆俱樂部和好市多都是以價格優惠吸引消費者加入會員的大賣場。取自Sam's Club

山姆俱樂部（Sam's Club）和好市多 （Costco ）都是以價格優惠吸引消費者加入會員的大賣場；如果目標是節省開支，便不需要支付兩筆會員費，而是選擇其中一家對自己最有利的。

但是，該如何判斷哪一家較划算呢？理財網站the ascent分析以下幾點，顯示加入山姆俱樂部可能是更好的選擇。

1. 想支付較低的會員費

好市多提供每年60元的金星（Gold Star）會員或每年120元的黑鑽卡（Executive ）會員；山姆俱樂部的普通會員費每年50元，高級(Plus)會員費每年110元。

因此，無論選擇哪個等級的會員，好市多的會員費都稍高一些。如果想盡可能省下每分錢，那麼可以選擇山姆俱樂部，而非好市多。

2. 主要採購日常必需品

如果習慣上大賣場採購基本食品雜貨，並希望以最低價格取得日常必需品，那麼最好在山姆俱樂部、而不是好市多購物。

以番茄醬、雞胸肉、番茄湯和煎餅粉為例，山姆俱樂部都比好市多便宜。雖然這些產品價差有時僅是幾分錢，但一整年下來，積少成多也頗可觀。

3. 比起科克蘭品牌，更喜歡Member's Mark的商品

山姆俱樂部的自有商品品牌為Member's Mark，包括香料、堅果、肉湯和番茄罐頭，都擁有忠實的粉絲；而好市多則以科克蘭（Kirkland）品牌打響名號，當然也頗受眾人青睞。

如果對某一賣場的自有品牌情有獨鍾，那麼為此加入會員自然是明智之舉；畢竟，除非是山姆俱樂部的會員，否則便買不到Member's Mark的商品，而你也不想錯過喜歡的家用必需品。

4. 到山姆俱樂部購物更方便

山姆俱樂部家數比好市多要多一些，山姆在全美有近600家分店，而好市多僅有584家。如果碰巧住得離山姆俱樂部較近，可能就會選擇在那裡加入會員，而非好市多。畢竟，沒有人希望因在汽油上多花許多錢，而最终抵消了大賣場提供的優惠折扣。

如果選擇了較方便的大賣場，也會更樂意前往購物，而非一般價格較貴的超市或藥妝店，讓所花的錢更物有所值。

考慮以上這些因素，可以決定哪一家大賣場更適合自己；可能山姆俱樂部是最好的選擇，或是發現好市多還是比較適合全家大小。