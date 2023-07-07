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敢開口就能省一筆 「6高價商品」殺價入手才不虧

編譯徐薏茹／綜合報導
買床墊、選新車、修房屋、購新房都所費不貲，經濟學者建議消費者務必殺價。(歐新社)
買床墊、選新車、修房屋、購新房都所費不貲，經濟學者建議消費者務必殺價。(歐新社)

卡內基美隆大學(Carnegie Mellon University)經濟學教授琳達·巴布科克(Linda Babcock)指出，非線上的商家比以往更願意議價，因此購買以下六類商品時，一定要開口殺價。

１.新車

買車時討價還價相當常見，截至5月，新車建議售價(MSRP)的平均折扣為616元。瑪麗維爾大學(Maryville University)財經助理教授彼得斯(Ja﻿ime Peters)表示，議價時要考慮的不只有建議售價，「除了價格，可能還可要求賣家提供汽車配件」。

2.房屋

隨著利率上升，房屋留在市場上的時間愈久，成功談到好價格的機率就愈高，房屋求售的時間愈長，這種情況就愈明顯。巴布科克提醒，在出價前務必先比價一番，可以在線上比價或諮詢信任的房地產經紀人，避免出價過低讓賣家不滿。

購新房在出價前務必先比價一番。(美聯社)
購新房在出價前務必先比價一番。(美聯社)

3.家具

家具店受到疫情及網購便利的打擊，生意受到影響，這為買家帶來更多優勢。如果想買的家具已經在店裡停置一段時間更是如此，商家會希望賣出存貨，好騰出空間給新家具，因此可能更願意接受砍價。

某些店家即使已經打折，仍有權降空間，但須主動開口殺價。

4.床墊

根據非營利消費者組織「消費者報導」(Consumer Reports)的調查，買床墊光是開口議價就能省下約245元現金，而且不僅是在實體店，68%在線上與銷售代表議價的買家也可獲折扣。在規模較小、獨立經營的店家議價往往成功的機率更高。

消費者選購床墊，在規模較小、獨立經營的店家議價往往成功的機率更高。(Getty ...
消費者選購床墊，在規模較小、獨立經營的店家議價往往成功的機率更高。(Getty Images)

5.行動電話與網路服務

電信業者需要忠實顧客，為此業者經常能提供優惠與折扣來留住用戶，但記得主動詢問。打電話詢問電信業者前記得先搞清楚自己繳了多少錢，以及理想的付費方案，你可能會發現正為了不需要或用不到的服務付了不少錢。

6.房屋裝修

 「一分錢一分貨」這個道理在房屋裝修方面尤其真實，屋主在決定承包商前最好多做評估，一但找到喜歡的承包商，就有議價的空間，在產業低迷的時期完工更是如此；但須提出合理的價格，以惹毛對方。

找到喜歡的承包商裝修房屋，較有議價空間。(Getty Images)
找到喜歡的承包商裝修房屋，較有議價空間。(Getty Images)

疫情 房地產 利率

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