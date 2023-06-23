買菜購物提袋太重？14元省力手柄減輕負擔

這個僅售14元的省力手柄，能均勻地分配購物袋的重量，舒適的把手可輕鬆地握住或放至肩上。取自Amazon網站

無論是否喜歡上超市購物，肯定都害怕走路回家時得拎著那些沈重的袋子，即便只是從車上搬到家裡；不想額外支付送貨服務費，現在有個減輕痛苦的方法。Click & Carry這個方便省力的矽膠手柄，曾在實境節目「創智贏家」亮相過，並獲得一筆創業投資 。這個巧妙的小工具，僅售14元，能均勻地分配購物袋的重量，舒適的把手可輕鬆地握住或放至肩上。

雅虎 新聞消費記者羅絲（Britt Ross）說，她承認有時最簡單的產品是最有效的，在發現Click & Carry這款矽膠材質的省力手柄時，有種「為什麼我沒有想到」的感覺；這款聰明的設計，解決了一個普遍的問題，是消費者在大採購時的救星。首先，它兩邊都有掛鈎，有助於平衡購物袋重量；只需將購物袋扣在鈎子上，扭動上面的蓋子將所有東西鎖住，讓購物袋不會滑落，再輕鬆放到肩上。

Click & Carry的矽膠材質省力手柄。取自Amazon網站

如果需要，也可以把這個省力手柄握在手裡，柔軟、符合人體工學的握把，觸感比塑膠購物袋舒服；並讓搬運多個購物袋變得容易許多，不必多次往返於汽車 或上下樓梯。有位罹患關節 炎的消費者說，這款省力手柄將重量從手指移開，使購物袋更容易搬運，讓她能夠輕鬆地從車內一次拿更多的購物袋，她甚至給這款產品10顆星評價（不是最高的5顆）。

Click & Carry省力手柄也不僅是用來拎購物袋，這個多用途的小工具能承受80磅重量，可用它來搬運從乾洗衣物到油漆罐等，甚至可以當作遛狗鏈；放在背包或車裡，以備不時之需。

這個多用途的省力手柄能承受80磅重量，可用來搬運從乾洗衣物到油漆罐等。取自Amazon網站

不難看出為何有超過3300名亞馬遜 消費者認為Click & Carry值得給予完美評價。一位快樂的消費者留言說，她喜歡這個手柄，讓她免去用手拿所有購物袋的痛苦。

一位滿意的消費者分享說，拎著多袋食品雜貨是項艱苦的工作，這款設計精良、堅固的工具讓情況大為改觀。她把購物袋固定在Click & Carry後，在兩個肩膀各放上一個，就可輕鬆攜帶多個袋子。78歲的她表示，對於可如此輕鬆攜帶購物袋感到驚訝，「這真是個了不起的產品」。

一位興奮的消費者說，她喜歡這款省力手柄，現在她不需要勉強提著所有袋子爬上6樓公寓，擔心手指會不會斷掉；在到達公寓門口時，也不必放下所有袋子來開鎖，只須把它移到肩上即可，柔軟的材質也不會弄疼肩膀，「每個人都應該擁有這件方便小物」。

最後一位粉絲讚嘆說，她的手臂上再也沒有痛苦的塑膠袋勒痕了，她用這款省力手柄一次拿10袋都不是問題，非常舒適而結實，「我喜歡它」。