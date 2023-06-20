華格林藥房防竊盜新招 顧客「無接觸」下單取貨

消費者在芝加哥市中心新開幕的華格林藥房分店碰不到商品，透過店內購物系統下單、取貨結帳、取藥。(取自Instagram)

知名連鎖藥房華格林(Walgreens)最近在芝加哥 市中心新開幕的分店裡，消費者完全碰不到商品，只能透過店內購物系統下單、取貨結帳；這種購物模式格外引起關注，因為根據「全國零售聯盟」(National Retail Federation)統計，2021年度零售業 失竊損失達945億元，高於前一年度的908億元，而且失竊率也增加26.5%，因此全國零售業者紛紛祭出防竊措施。

華格林芝加哥市區新門市，店內購物空間大幅縮小，僅留有兩條通道，以便顧客透過展示幕瀏覽非處方箋藥物、清潔和護膚用品、電池和各類包裝類零食，但顧客完全碰觸不到商品，因為貨品全部放在配送區並禁止顧客進入。

顧客購物只能透過店內購物系統，挑選商品並下單，然後由店員取出商品打包後，再請顧客去專門櫃檯取貨付費，華格林表示，顧客也可以透過網路訂單，然後去店內取貨。

消費者在芝加哥市中心新開幕的華格林藥房分店碰不到商品，透過店內購物系統下單。(取自Instagram)

零售安全專家哈薩德(John Hassard)表示：「如果零售業要將商品鎖起來，無論使用什麼系統，試圖將商品快速送到顧客手中，還是會降低購物的體驗。」儘管鎖進貨架的商品越多，歹徒下手機會就越少，但最重要是，不要對消費者帶來過多不便。

不過伊利諾伊州零售商協會主席卡爾(Robb Karr)卻表示：「我認同華格林新店設計，可能是為了遏阻竊盜，儘管零售業者不願討論盜竊猖獗現象。」

卡爾表示：「我們肯定會看到零售業採取更加嚴格的防盜措施，因為舊金山 部分零售店在每條走道都安放隔板。」