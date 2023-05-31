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舊床墊恐致三種健康問題 何時該換？

記者張聲肇/即時報導
Photo by bruce mars on Unsplash
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睡眠品質不佳，有時候是床墊問題，不是你本人的問題，床墊不對，恐致三種健康問題，而床墊不對，不見得是床墊老舊，而是設計目的就不符合閣下側臥、俯臥或仰臥的睡眠習慣。床墊若已老舊，何時該換？請聽專家分解。

床墊老舊最容易造成的健康問題是背部疼痛，尤其是下背部。2019年全國健康訪問調查發現，39%美國成年人有背痛問題。賓州脊椎神經醫學專家康拉德（Allen Conrad）說，床墊舊了，支撐腰骶的地方可能已經下陷，久而久之，會造成坐骨神經痛。他說，床墊讓你睡出下背痛時就該換了。

第二個健康問題就是過敏。康拉德說，床墊用久了，難免累積灰塵和過敏原，床墊清洗不易，不像床單，「研究指出，氣喘之類的呼吸系統疾病，可能因為床墊老舊而惡化，事實上，『臨床試驗過敏』期刊曾刊出研究報告，指出小孩可能因接觸到舊床墊的過敏原而罹患氣喘等呼吸系統疾病。」

第三是疲倦。睡不好，當然會讓人感到很累，很疲倦。康拉德說，「如果你的老床墊不能充分支撐，你就會輾轉反側。睡眠不足，你還沒起床就感到累了。｣2021年研究報告指出，中等硬度的床墊有助睡眠品質，讓人睡更久，讓你的身體充分完成「快速眼動睡眠」模式，醒來之後，感到精力充沛。這些好處，恐怕不是老舊、下陷的床墊所能提供。

睡眠專家建議，床墊每7到10年就該換新，品質不佳的，更短時間內就要更換，只要你每天起床就感覺渾身不對勁或這裡痛那裡痛、躺在床上久久都不覺得舒服、睡得很不好、下陷、支撐不良、有硬塊、有明顯磨壞的地方，都可以考慮換個新床墊。

從醫學角度看，睡覺的時候覺得越睡越熱，或過敏、氣喘越來越嚴重，也是該換床墊的提示。

如果換個地方睡，譬如，沙發、客房、旅館房間，都比你自己的床更讓你覺得舒服，更能獲得充分休息，這也是該換床墊的訊號。

若因嫌貴、嫌煩還不想換，康拉德建議最簡單的延長床墊壽命的方法：每三個月就換躺一處或翻面，「記憶泡棉床墊不能翻面使用，就輪流躺不同處，這樣也能防止免同一地方磨損。」

過敏 醫學 旅館

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