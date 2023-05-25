沃爾瑪意外好物 不到10元的防皺眼霜和其他四商品

沃爾瑪可以說什麼都賣，無奇不有。Getty Images

沃爾瑪 可以說什麼都賣，無奇不有。但就算是最死忠的沃爾瑪購物粉絲，也會避免在沃爾瑪購買某些產品，認定沃爾瑪所販賣的這些產品，品質或價格必定不如其他商家。

以下是幾種你可能會選擇去其他商家購買的沃爾瑪意外好物，讓你不用為了省錢而犧牲品質。

1. Equate Beauty 抗皺撫紋眼霜(Reviving Anti-Wrinkle & Firming Eye Cream) $9.58

超過170條評論和4.3星評價；這款0.5盎司抗皺眼霜經過眼科醫生測試且不油膩，標榜與要價14.97元的L'Oreal Revitalift Anti-Wrinkle + Firming Eye Cream相似，不含對羥基苯甲酸酯(paraben)和香料。同等級抗皺眼霜在化妝品店鋪Sephora，價格則是從24元到75元不等。

2. Linenspa Explorer 6吋厚連結式彈簧床墊 $84(單人)-$199(雙人加大king size)

超過3700條4.2星評價，Linenspa Explorer這款床墊專為兒童量身打造，硬度適中，並有可在夜間調節溫度的涼爽凝膠和讓舒適度升級的泡沫層，各種床型都適用，並提供10年保固。

3. Great Value 101盎司特級初榨橄欖油 $21.53

有942條4.7星評價，這款橄欖油每盎司只需21.3分。相較其他品牌，亞馬遜 全食(Whole Foods)33.8盎司的365品牌特級初榨橄欖油，價格從9元到13元不等(每盎司26分到38分)；Target的Good & Gather 25.5盎司特級初榨橄欖油則要7.49元(每盎司29分)。

4. 泳衣 多種價格

不同於市面上平均售價高達263元的品牌泳衣，沃爾瑪提供各種樣式且價格實惠的泳衣。例如，自家的George 男士基本款泳褲，僅需8.98元；JS Jessica Simpson 海洋風染色荷花邊連身泳衣只需24.47元。

5. Equate Beauty 膠原蛋白保濕日/晚霜(Collagen Moisturizer Day/Night Cream) $3.88

有191條4.5星評價，這款輕盈、不油膩的1.7盎司保濕霜早晚都適用，標榜與售價8.98元的L'Oreal Collagen Moisture Filler相似，能幫助減少細紋出現，不含對羥基苯甲酸酯且不會造成粉刺。同等級晚霜在化妝品零售商 Ulta Beauty，要價從19.5元到165元不等。