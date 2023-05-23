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多家運動服裝品牌 有毒物質含量高

編譯潘勛／綜合報導
愈來愈多品牌運動胸罩等衣著有毒化學物質雙酚A含量比值太高，恐傷害健康。(Getty Images)
愈來愈多品牌運動胸罩等衣著有毒化學物質雙酚A含量比值太高，恐傷害健康。(Getty Images)

「環境衛生中心」(Center for Environmental Health, CEH)表示，愈來愈多品牌運動胸罩等衣著，經查出有毒化學物質雙酚A(bisphenol A，BPA，又稱酚甲烷)比值太高，恐傷害到健康，導致哮喘、心血管疾病肥胖等疾病。

有線電視新聞網(CNN)報導，CEH繼去年10月向消費者示警運動衣物的雙酚A比值後，最近又向八家運動服飾商發出法律照會，指出他們的鞋襪、短褲、運動胸罩、運動衫等經過檢驗，發現會讓穿戴者接觸到的雙酚A，有時高達加州所容許最高標準的40倍。

按加州1986年制定的第65號提案，經由皮膚接觸的雙酚A最高劑量是每日3微克。

最新測試的品牌及其產品包括Athleta、Champion、Kohl's、Nike、Patagonia的緊身運動褲；Sweaty Betty的運動胸罩；Fabletics的運動衫；Adidas的短褲。CNN已洽各公司發表評論。

Athleta的發言人17日聲明表示，該公司獲認證、高品質，極注意一切產品遵循安全標準，認為CEH的說法沒有根據，公司會彩一切手法捍衛自己產品及商譽。

設在加州的CEH是消費者權益促進團體，專注於揭發消費者用品的含毒化學物質，自己執行測試。

在此之前，CEH去年10月向消費者示警，說Athleta、PINK、Asics、The North Face、Brooks、All in Motion、Nike及FILA等廠牌的運動胸罩，在六個月測試雙酚A期間，出現加州上限22倍的化學物質。

該團體10月另測試North Face、Brooks、Mizuno、Athleta、New Balance及 Reebok各品牌的運動衫，發現結果也類似。

CEH去年發法律照會給那些公司，給他們60天與中心合作，矯正違規情事，否則接下來將告上加州地方法院，勒令要求業者改善；中心2月表示，會繼續推動與業者的訴訟。

該團體表示，其調查只在以聚酯纖維而含有彈性纖維的布料找出雙酚A；他們希望業者改變產品的配方，除掉一切的雙酚A。這段過渡期間建議消費者運動之後換掉貼身運動服裝。

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