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光顧一元店 美國人最愛買四種用品

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光顧一元店 美國人最愛買四種用品

記者張聲肇/即時報導
調查顯示，今年有44%美國人打算光顧一元店。圖為一元樹商店。Getty Images
調查顯示，今年有44%美國人打算光顧一元店。圖為一元樹商店。Getty Images

調查顯示，今年有44%美國人打算光顧一元店。雖然這種商店物價較便宜，但也面臨目標（Target）、沃爾瑪、宜家（Ikea）和好市多（Costco）等大型連鎖零售店日益激烈的競爭。

到「一元百貨」（Dollar General）和「一元樹」（Dollar Tree，這家公司2015年收購「家庭一元」Family Dollar）買東西，美國人最愛買哪些？有甚麼值得或不值得在這種店買？以下是個人理財網站GoBankingRates調查1037名美國成年人所得的結果。

美國人買最多的是什麼？

美國人到一元店購物，買食物最普遍，占24%，接下來，個人用品、派對用品和家居用品分別是22%、17%和15%。

光顧一元店的民眾，最少買廚房家電和衣飾。由於廚房家電通常價格較高，消費者到好市多這種大型零售店採購是合理的選擇。衣飾似乎應是一元店的強項，但只有4%的人買衣服。

哪些東西到一元店買最划算？

專家說以下三種用品最值得在一元店買。賀卡的種類雖不多但價錢最低，若到藥房等店一張超過5元。相框和畫框也是，除非你想買框莫內名畫的高檔貨。野餐、派對用完即丟的東西，到一元店買就對了，不過數量要算清楚，因為一元店裡的包裝，份量較少。

哪些東西不要到一元店買？

省錢也要省得有道理，價錢雖便宜，品質欠佳、快到期的日用品，例如下述用品，還是別到一元店買較妥當。

電池。一元店賣的多屬碳鋅電池，不是鹼性電池，碳鋅電池一不耐用，需常更換，二怕外漏，若忘了換新或拿出來，溶液外洩，還會損壞電器。

美容護膚產品。一元店貨架上的，通常是較老、品質較差的品牌，除非剛好被你碰到名牌的折價品，還是到別處去挑選，尤其是防曬油之類的護膚產品，可能達不到理想的保護效果。

工具。工具就是要耐用、經錘經打抗摔，才叫「工具」，可惜一元店所賣的各項工具，常不符這幾項標準。

好市多 沃爾瑪 Target

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