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漲價照買 大品牌速食同店銷售額 雙位數成長

編譯廖振堯／綜合報導
許多品牌的同店銷售額本季全面提升，其中麥當勞年增12.6%。(美聯社)
許多品牌的同店銷售額本季全面提升，其中麥當勞年增12.6%。(美聯社)

因食品投入成本、勞動力成本和其他通膨壓力等因素，餐飲業幾乎無一例外地調漲各品項價格。但最新財報顯示，消費者未因價格上漲而卻步，麥當勞星巴克等知名連鎖品牌的同店銷售額都有雙位數成長。

雅虎財經(Yahoo Finance)報導，許多品牌的同店銷售額本季全面提升，麥當勞年增12.6%、Chipotle年增10.9%、Wingstop年增20.1%、塔可鐘(Taco Bell)年增9%、星巴克年增12%、Shake Shack年增10.3%，即使是正在尋求賣出所有權的Subway，也有11.7%漲幅。

這對投資者來說是個大好消息，因為這些品牌都有調漲價格。金融服務公司BTIG分析師沙雷赫(Peter Saleh)表示，之前大家都擔心餐點變貴會阻止消費者買單，然而情況與預測相反，現在還沒有類似跡象，民眾消費力非常有彈性、漲價都被吸收，且反彈力道非常小。

依此趨勢來看，營利前景可能更為樂觀，因為大部分公司都表示價格雖仍有上漲壓力，但可能不會像去年幅度那麼大。晨星(Morningstar)分析師鄧洛普(Sean Dunlop)說，今年這些品牌不太可能調漲價格太多次，尤其是食品投入成本已經緩解。

星巴克財務長魯潔莉(Rachel Ruggeri)預計漲價行動將在今年下半減速，現在售價已在歷史高點，接下來價格變動只會在1%到2%左右。

旗下擁有肯德基和塔可鐘的百勝集團(Yum! Brand)也有放緩意願，執行長吉布斯(David Gibbs)預計2023年價格不會像去年那麼高，同樣是因為食品關鍵投入成本降低，且勞動力市場也更強勁。

Chipotle財務長哈同(Jack Hartung)則說菜單與一年前相比上漲約10%，這已是眾多品牌中漲幅最高的餐廳之一，目前正在觀望今年的走勢。儘管通膨前景難以預測，但哈同表示目前沒有任何漲價計畫。

許多品牌的同店銷售額本季全面提升，其中星巴克年增12%。(美聯社)
許多品牌的同店銷售額本季全面提升，其中星巴克年增12%。(美聯社)

星巴克 麥當勞 分析師

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