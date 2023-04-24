年收入20萬以上者 愛開的汽車品牌很大眾

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如果錢不是問題，那你會選擇開什麼車呢？是賓士(Mercedes Benz)、賓利(Bentley)還是法拉利(Ferrari)呢？不過這些是我們自以為的「富豪車」，實際上，真富豪們卻不見得愛開豪車。

身價495億元的Meta執行長查克柏格(Mark Zuckerberg)所駕駛的就是輛本田 掀背Fit；亞馬遜創辦人貝佐斯 (Jeff Bezos)就算成了億萬富翁，也仍開著本田Accord，就連股神巴菲特(Warren Buffett)也不開豪車。

根據Experian Automotive在2022年的一項研究，年收入逾25萬元的家庭，有61%的人仍選擇豐田、福特和本田的車款。市場調查機構MaritzCX發現，最受年收入逾20萬元族群歡迎的八款車中，前六款都非豪車，其中以福特F-150皮卡最受歡迎，而第五名的本田Civic的售價更是連2萬元都不到。這其中的原因是：

汽車 不保值

貝佐斯就直言警告別買車，並指出真正能抗衰退，且長期保值的是藝術、房產和紅酒。專業理財顧問也指出現在不是買車好時機，因為經銷商會在五月藉著國殤日(Memorial Day)假期，推出優惠，藉機清理庫存，為冬季新車和春季車展騰出空間，再加上通貨膨脹讓新車和二手車價值皆下滑。

而且別忘了還有折舊、維修保養等成本。數據顯示，汽車在前五年的平均折舊率為 49.1%，但豪車的折舊率卻是遠高於此，賓士S級的折舊率為67.1%，BMW7系列則高達72.6%。豪車在維修保養成本上，也比普通汽車高出許多。

無須炫富

社群媒體讓我們覺得，奢侈是富豪的生活的代名詞，但現實生活並非如此。個人理財專家就指出，那些成功賺進第一桶金(資產價值100萬到1000萬元)的人，他們所開的車都很低調，連停車小弟通常都不屑一顧。

成功踏入這水平的人，並不在乎外人的看法與想法，他們不是為了要讓他人刮目相看而活。