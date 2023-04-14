該花就得花…有這5個跡象 你家冰箱該換了

冰箱換新等於多出一筆開支；但延遲更換又會消耗更多能源，或是讓食物容易腐爛。Getty Images

家中電器用品固然方便好用，日常生活裡不可一日無它，若發現廚房或洗衣間的大型家電需要更換時，不免讓人發愁。因為大型家電都不便宜，換新等於多出一筆開支；但延遲更換又會消耗更多能源，或是讓食物、衣服毀壞以及其他不良結果。

權衡利弊得失，居家網站Better Homes & Garden列出以下5點檢視清單，一旦有這些跡象，表示你家冰箱可能該換了。

1. 不能將所有東西都放在裡面

冰箱是每個家庭的必需品，如果不能把一家人所需的食物都放進冰箱，就表示它該升級了，這樣才能更好地發揮功能、為全家服務。

2.不記得什麼時候買的

如果家中冰箱已經購買超過9年，那麼可能需要換新了。新的技術和能源效率不斷進步，舊冰箱可能比你想像的要花費更多的電費。

3. 密封條老化損壞

如果冰箱密封條老化總是關不緊，而且冰箱購買已超過6年，那麼是時候得換新的了。有些冰箱可以更換密封條，但要權衡維修費用是否划算，否則寧可買一台新的。

4. 食物容易腐爛

如果冰箱中的食物比平常更快開始變質，那麼很可能是冰箱的問題。檢查一下，如果年份還算新，可以找人來修理；如果使用年限超過五年，可能是溫度無法正確調節，這樣便無法修復了。

5. 壓縮機聲音過大

正常的冰箱會發出少量的噪音，像是安靜、連續的嗡嗡聲。然而，如果冰箱已經開始發出喧鬧聲，表示壓縮機可能已經損壞。