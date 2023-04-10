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這6方法 讓划算的沃爾瑪更便宜

編譯周芳苑／綜合7日電
沃爾瑪(Walmart)常以超低價吸引大量顧客。路透
沃爾瑪(Walmart)常以超低價吸引大量顧客。路透

沃爾瑪(Walmart)以超低價吸引大量顧客，根據商業新聞評論網Pymnts.com，全美零售交易規模約10%來自該平價零售業者，多達90%美國人每一年會在其網站或實體店面購物；經比價，沃爾瑪商品確實比其他零售商便宜。

在沃爾瑪購物已夠便宜，善用以下六個方法可省更多。

方法一：常網購可加入Walmart+會員

這是新方案，月費12.95美元或年費98美元，可無限享受食品雜貨免運費、其他日用品購物滿35美元免運費，馬上省7.95至9.95美元，每個月至少購物二次就回本，不過這項服務只限特定地區，小費另計。會員購買數千款「沃爾瑪送貨」的非雜貨商品也一律免運費，加油也有好處，凡在沃爾瑪及墨菲加油站(Murphy)加油，每加侖省5分錢，也可到山姆俱樂部(Sam's Club)加油。正式加入會員前可申請免費試用。

方法二：考慮申辦沃爾瑪信用卡

沃爾瑪與第一資本銀行(Capital One)合作發行萬事達卡The Capital One Walmart Rewards Mastercard，免年費，在沃爾瑪網站、實體店面購物可各享5%、2%現金返還，到店面購物時，只要透過該公司手機應用程式付款，頭12個月也可享5%現金返還。卡債利率27%。

方法三：設法不付運費

沃爾瑪網站數千款非食品雜貨商品只要購滿35美元就提供隔日送貨免運費，但有地域限制；退貨時可利用聯邦快遞(FedEx)到府取貨免費服務。網購食品雜貨可選擇同一天到當地店面路邊取貨(curbside pickup)。

方法四：帶處方箋(藥單)到店裡

藥品部提供通用藥(generic drugs)服務，月費4美元，藥品包括常用處方藥如糖尿病用藥二甲雙胍(metformin)、血壓用藥賴諾普利(lisinopril)，無會員費、不需保險 。可藉助 GoodRx 等比價網站或詢問沃爾瑪藥劑師使用保險卡會不會更省錢。

方法五：查看更低價格

在「價格匹配」(price-match)政策下，沃爾瑪網站購物後 ，只要在別家店找到同款商品價格更低，沃爾瑪便採與對手同價，但比價對象必須是沃爾瑪列出的28家商店；如果沃爾瑪網站與實體店面同款商品價格有差，也適用價格匹配。

方法六：安裝應用程式

利用Checkout 51、Ibotta、Coupons.com及其他現金返還應用程式，搭配沃爾瑪等提供高額現金返還的信用卡，買了之後查看程式裡的沃爾瑪優惠並提交收據，就可取得現金返還；有些程式與常用信用卡連結，可免交收據。

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