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女星安妮斯頓的護膚用品 大眾品牌親民價

編譯胡玉立／即時報導
54歲的珍妮佛安妮斯頓總是神清氣爽、容光煥發，她也毫不吝惜地分享自己照顧肌膚。Getty Images
54歲的珍妮佛安妮斯頓總是神清氣爽、容光煥發，她也毫不吝惜地分享自己照顧肌膚。Getty Images

在90年代熱門情景喜劇「六人行」（Friends）中，飾演瑞秋·格林 (Rachel Green)的好萊塢女星珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston），始終引領潮流。現年54歲的她，總是神清氣爽、容光煥發，她也毫不吝惜地分享自己照顧肌膚和身體時，始終信奉的「少即是多」理念。

不論人在哪裡，她都會確保自己做運動，睡眠充足。一天醒來，她會先喝杯芹菜汁和稀釋蘋果醋，幫助降低血糖和膽固醇，然後來一劑益生菌，幫助對抗濕疹、痤瘡和紫外線損傷等問題。她的一天不是以咖啡開始，還堅持在完成所有日常程序半小時後，才吃早餐。早晨例行儀式還包括冥想時間。

珍妮佛安妮斯頓的護膚程序非常簡單，堅持使用很少產品，價格也都非常親民。她力推K.I.S.S.方法，也就是「力求簡單」。她曾在採訪中透露，自己只用洗面皂和清水洗臉，也只用帶SPF防曬係數的Aveeno日常保濕霜保養，就夠了。

她會先用Neutrogena洗面皂洗臉，然後使用爽膚水，再使用精華液，像是Tatcha的The Serum Stick，和抗衰老保濕霜，像是Aveeno日常保濕霜保養

她每周去角質三次。在家裡會使用名為ZIIP的特殊手持式微電流設備來提拉和調理臉部肌膚。每次出門時，會用SPF 50防曬輕拍皮膚。至於臉部妝容，珍妮佛安妮斯頓只用Clé de Peau Beauté遮瑕膏潤唇膏

珍妮佛安妮斯頓還堅信，水合作用是擁有好皮膚的關鍵。她總是隨身攜帶水壺，確保在忙碌工作中保持水分充足。她也盡力確保飲食均衡健康，盡量避免吃糖。

有感於膠原蛋白對皮膚非常有益，珍妮佛安妮斯頓也不忘在護膚程序加入這種成分。膠原蛋白粉可以讓皮膚、頭髮、指甲和關節更健康。珍妮佛安妮斯頓說，自從開始服用膠原蛋白粉之後，她發現自己的皮膚和身體，有了顯著的變化。

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