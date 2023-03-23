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蛋價太貴 有8000門市的這家連鎖店停賣

建交在即 宏國外長抵北京 中：人心所向、大勢所趨

蛋價太貴 有8000門市的這家連鎖店停賣

編譯尤寶琪／即時報導
不敵高漲價格，Dollar Tree已經停止在門市銷售雞蛋。取自pexels
不敵高漲價格，Dollar Tree已經停止在門市銷售雞蛋。取自pexels

零售商Dollar Tree發言人在21日晚間證實，不敵高漲價格，已經停止在門市銷售雞蛋。雞蛋價格在秋季飆漲了60%。

在美國和加拿大擁有約八千家門市的Dollar Tree，是許多手頭拮据人購物首選，其發言人表示，預計要到今年晚秋才會重新販售雞蛋。

根據經濟數據，全球禽流感爆發，雞蛋價格在1月份創下歷史新高，接近平均每打5元；根據政府21日公布的消費者價格數據，2月份雞蛋價格下跌了6.7%。

雞蛋在復活節和逾越節等春季假期之前是暢銷搶手商品。

隨著因為經濟不穩，有越來越多消費者為了搶便宜而上門，總部位於維吉尼亞州奇薩皮克(Chesapeake)的 Dollar Tree 也開始投資冷藏和冷凍食品與飲料等產品。但就算如此，這間零售商也逃不了通貨膨脹的影響。

Dollar Tree在2021年宣布將價格從1元漲到1.25元，有些商店還會以3元或5元的價格提供冷凍食品等產品。發言人指出，Dollar Tree也仍有在少數市場上販售奶油。奶油2月價格較去年同期上漲了20%以上。

消費者權益倡導者批評Dollar Tree和其主要競爭對手Dollar General販售垃圾食物，將提供新鮮農產品的雜貨店逼出產業。

而同樣由Dollar Tree公司經營的Family Dollar，擁有8200家門市，專販賣低於10元的商品；公司發言人表示，Family Dollar門市目前仍有販售雞蛋。

Dollar General公司則發布聲明表示，公司約1萬9千家門市仍有穩定的雞蛋庫存。

雞蛋 零售商 維吉尼亞州

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