好市多科克蘭品牌這8種食品 網友都說讚

好市多(Costco）自有品牌科克蘭(Kirkland Signature)1995年推出迄今深受消費者喜愛。Getty Images

好市多 (Costco）自有品牌科克蘭(Kirkland Signature)1995年推出迄今，364種產品從食品飲料、服裝、行李箱、家庭用品，琳瑯滿目；客戶顯然也被這些號稱低價高品質的商品深深吸引。以下是近來社群媒體話題度最高的科克蘭食品：

迷你薄脆巧克力脆片餅乾。取自Amazon網站

1 迷你薄脆巧克力脆片餅乾

網路論壇Reddit有用戶坦承自己對此產品缺乏自制力，引發眾人附和大讚這餅乾「太棒了」、「好吃到讓人上癮」；還有人認為它比得上紐約州知名烘焙品牌Tate’s薄脆巧克力餅乾。









果仁糖山核桃。取自Amazon網站

2 果仁糖山核桃 （Praline Pecans）

Instagram有篇貼文專門介紹科克蘭果仁糖山核桃，眾多好市多鐵粉回應點讚；有人評道：「我買了一罐以後，再也回不去了！根本停不下來！」

堅果棒。取自Costco網站

有Reddit用戶寫道，好市多的科克蘭堅果棒比知名能量棒Kind Bars更讚，味道更好，也更便宜，「我一次吃兩條。一吃就上癮。」一盒30條裝的科克蘭堅果棒售價19.99元，一盒20條裝的Kind巧克力棒在好市多售價25.99元。





4 義大利 香腸和牛肉千層麵（Italian Sausage and Beef Lasagna）

需要快速做晚餐時，冷凍餐再方便也不過。許多人在 Reddit大讚科克蘭義大利香腸和牛肉千層麵讓用餐變得輕而易舉；一位用戶寫道：「從價格、質量和便利性而言，它都無懈可擊。」還有人稱它是「最佳冷凍千層麵」。

特級白花椰菜薄皮披薩。取自Costco網站

5 特級白花椰菜薄皮披薩（Supreme Cauliflower Crust Pizza）

科克蘭的冷凍特級白花椰菜薄皮披薩網路好評不斷。這款無麩質食品，以白花椰菜薄皮為底，加上義大利辣香腸、香腸、烤蔬菜和三種奶酪，一直是Reddit論壇話題明星；有人直稱，「它比我們附近店家賣的披薩還好吃。」





雞翅。取自Costco網站

6 雞翅

科克蘭冷凍雞翅簡單又可口，公認地受到歡迎。Reddit論壇有好幾十人提出自己的烹調方法，包括燒烤、煙薰和用氣炸鍋，還可以加上各式醬汁和調味料。