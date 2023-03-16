甚麼都在漲 不過這7類食品漲最兇

整體通貨膨脹率雖正逐步降溫，但許多食品雜貨的價格仍然居高不下。取自Shutterstock

厭倦了不斷往上漲的食品、雜貨？那麼，還有一些壞消息。根據勞工統計局14日公佈的最新消費者物價指數（CPI），通貨膨脹 率持續上升，2月份為0.4%，去年一整年則是上升了6%。

食品價格是每個家庭支出中最大的壓力之一。食品雜貨的價格，或者根據CPI用語「家裡的食物」(food at home)，自1月以來上升了0.3%，自去年2月以來上升了10%以上。這些數字雖比前幾個月略有下降，表明整體通貨膨脹率正在逐步降溫，但許多食品雜貨的價格仍然居高不下。

一個重要的變化是：雞蛋 的價格在幾個月的急劇上升後下降了6.7%，但仍然比去年2月高出55%。

根據美國城市最新的CPI平均零售價格，以下是現在多數人為它付出更多的七種商品。

柳橙與橙汁。取自Shutterstock

1. 柳橙和橙汁

去年，兩次颶風及幾場天氣災害襲擊佛羅里達州，蹂躪了這個生產果汁的「陽光之州」的橘子園。據農場雜誌AgWeb報導，2023年的產量下降了三分之二，推升了柳橙和橙汁價格的上漲。臍橙(Navel oranges)的平均零售價格現在是每磅1.54元，自1月份以來上漲了2.3%，自去年以來上漲了7.2%，而一瓶12盎司的冷凍濃縮果汁現在的價格是2.98元，比一個月前上漲了5.6%，比去年同期增長了8.3%。

馬鈴薯。取自Shutterstock

2. 馬鈴薯

據「新聞之星」(News-Star)報導，惡劣的天氣也是造成馬鈴薯產量下降的原因，去年夏天異常的溫暖，影響了馬鈴薯州愛達荷的農作物。目前一般白薯的平均零售價格約為每磅97分，自1月份以來上漲了2.6%，自去年以來上漲了近22%。

火腿。取自Shutterstock

3. 火腿

雖然肉類、家禽、魚和雞蛋的價格整體上呈緩慢下降趨勢，但許多豬肉產品的情況並非如此。一條無骨火腿現在平均每磅5.66元，自1月份以來上漲3.4%，自去年以來上漲超過10%，而豬排每磅4.25元，2月份上漲2.8%，比去年同期上漲5.6%。

通心粉。取自Shutterstock

4. 義大利 麵條和通心粉

義大利麵條是美國人獲得飽足感的便宜主食之一，但即使是值得信賴的日常食品，也不像過去那般實惠了。現在義大利麵和通心粉產品的平均零售價格為每磅近1.49元，上個月上漲了o.7%，自去年以來上漲了29%以上。

麵粉與糖。取自Shutterstock

5. 麵粉和糖

喜歡烘焙的人，最近肯定感受到通貨膨脹的痛苦。烘焙的兩種最基本成分，價格都不斷飆升。麵粉的平均價格在2月份躍升了1.9%，達到每磅0.55元，自去年以來上漲了28%以上。同時，糖的平均價格在上個月增加了1.9%，達到每磅0.87元，比去年2月高出近22%。

巧可力餅乾。取自Shutterstock

6. 巧克力餅乾

烘焙用品價格的上漲，一個可預見的結果便是：烘焙食品的價格也水漲船高。例如，巧克力餅乾現在平均每磅近5.18元，自1月份以來上漲了2.4%，自去年以來上漲了近25%。





麵包。取自Shutterstock

7. 麵包

從價格上看，吐司這項國民主食也正在上漲中。目前白麵包平均每磅1.89元，比上個月上漲0.4%，自2022年2月以來上漲超過20%，而小麥麵包現在每磅2.50元，2月上漲2%，比去年同期上漲超過23%。