這15個英國王室鍾愛品牌 現在亞馬遜都買得到

英國王室成員的時尚品味無可挑剔，常吸引許多民眾跟隨購買他們喜愛的品牌。(合成圖，Getty Images)

英國王室成員的時尚品味無可挑剔，這不是什麼秘密。從梅根 的休閒造型到凱特 王妃的經典裝扮，兩位都因為她們別致的服飾不時攻上媒體頭條新聞，而這些服飾也經常在幾分鐘內銷售一空。對那些想為自己的衣櫥增添皇家氣息的人來說，現在比以往任何時候都要容易，因為有些在亞馬遜 網站上都買得到。

亞馬遜已經是許多民眾購買日常必需品的一站式購物網站，目前網站上有不少品牌，都是凱特、梅根和其他皇室成員一再回頭購買的愛牌。亞馬遜不僅方便購物，還會舉辦像會員日(Prime Day)之類的年度促銷活動，並不時推出折扣價，增加消費者黏著度。

以下15個皇室成員認可的品牌，現在在亞馬遜上也有賣，從凱特常穿的義大利國民小白鞋到梅根最愛的太陽鏡，都是你下次購物時可以參考的名單(價格以網站公布為準)。

AIR HEART太陽眼鏡。取自Amazon網站

梅根在2019年第一次戴著這款價格親民的太陽眼鏡時，它們立即被搶購一空，熱度至今未減。梅根戴的款式是黑色，另有焦糖色、米色和玳瑁色可供選擇。

亞馬遜網站售價 $69.00

2750 Cotu白色經典運動鞋。取自Amazon網站

當她不穿高跟鞋去參加一個接一個的活動時，凱特喜歡穿上義大利Supergas這款被稱為「國民小白鞋」的帆布鞋。這是至今她穿得最多的一雙，而且不難看出原因，因為它們造型經典、並具備百搭特質。

亞馬遜網站售價 $46.64

Beadnell防水蠟質外套。取自Amazon網站

很難找到一個皇室成員的衣櫃裡沒有Barbour的蠟質外套(Wax Jacket)。這個英國百年品牌獲得三個皇室認證，並創造了多功能的實用設計，經典不敗、保暖又防水，不論在城市或鄉村穿著都很適合。

亞馬遜網站售價 $395.00

雷朋RB2140 Original Wayfarer方形太陽鏡。取自Amazon網站

在陽光燦爛的日子裡，王室成員們的選擇是一致的：雷朋(Ray-Ban)太陽眼鏡。凱特擁有幾副，包括經典的Wayfarers，威廉王子、哈利王子和卡蜜拉，也對這個品牌情有獨鍾。

亞馬遜網站售價 $163.00

Esplar Logo女運動鞋。取自Amazon網站

凱特和梅根可能對時尚有不同的品味，但當提到經典、舒適的白色運動鞋，兩人都認為Veja設計的是最好的。凱特喜歡Esplar款式，而梅根則是Veja V-10的粉絲，這兩款鞋在亞馬遜上都有一系列多種顏色可選。

亞馬遜網站售價 $150.00

Ballet Slippers指甲油​。取自Amazon網站

Essie的這款漂亮的粉色系指甲油不僅是伊莉莎白女王的首選，而且據稱也是凱特的最愛。

亞馬遜網站售價8.60美元 (原價10.00)

女款Le高腰直筒牛仔褲。取自Amazon網站

衣櫃若沒有一條好的牛仔褲，相信是每個女性的遺憾。梅根和凱特都愛穿Frame的牛仔褲，這款具修身效果的款式，與凱特王妃穿著無數次的合身牛仔褲相當雷同，相信也是許多人都想擁有的一條褲子。

亞馬遜網站售價 $215.00

Le Pliage大型托特包。取自Amazon網站

凱特、安妮公主和無數喜歡這款法國Longchamp尼龍包的粉絲一樣，用它來攜帶各種物品。它們既輕巧又耐用，而且有無窮無盡的顏色與材質，適合各種穿搭風格和個人品味。

亞馬遜網站售價 $165(原價$235.00)

Carina 80黑色楔形鞋。取自Amazon網站

即使現在冬季尚未遠離，但現在開始考慮在溫暖日子裡的穿著永遠不會太早。如果你正在尋找能從春天穿到秋天的可愛鞋子，梅根和凱特喜歡的這雙麻質底的楔形鞋正合適。這種能穿著走路的楔形鞋，有個緩衝的鞋墊和腳踝綁帶提供額外的支撐，即使從白天穿到晚上也不用擔心，還有幾種顏色可供選擇。

亞馬遜網站售價 $140.00

愛迪達Ultraboost 22跑鞋。取自Amazon網站

梅根曾經被拍到的這雙愛迪達運動鞋，零售價通常為190美元，但經常在亞馬遜上打折促銷。因此，這應該是一雙不會讓你買了後悔的運動鞋。

亞馬遜網站售價 $93.72

拉鍊通勤托特包。取自Amazon網站

梅根早在嫁入皇室之前就已經是Madewell包包的粉絲了。她曾被發現攜帶該品牌類似版本的手提包。這款托特包(Tote)是職業女性完美的日常用品，有寬敞的內部空間和頂部拉鍊，可以安全地儲存所有的必需品。

亞馬遜網站售價 $198.00

Hunter綠色高筒雨靴。取自Amazon網站

在多雨的倫敦，英國王室成員多選擇穿Hunter雨鞋。這款橡膠雨靴既時尚又實用，是面對所有冬季雨天和春季陣雨的最佳選擇。

亞馬遜網站售價 $92.86

Clarins天然潤色唇膏。取自Amazon網站

在2019年的溫布頓網球賽中，凱特擦上了這款嬌韻詩(Clarins)的唇膏，將她的淡雅妝容襯托得更加自然。配方中含有護膚成分（包括滋潤的乳木果油），這款類似亮光唇膏有助於保濕、軟化嘴唇，同時留下一抹淡淡的光澤。

亞馬遜網站售價 $28.00

UGG經典高筒靴。取自Amazon網站

即使貴為王室成員，梅根也喜歡這個澳洲毛靴品牌UGG。在Netflix影集「哈利和梅根」中，這位時尚的皇室成員被發現在幾個幕後鏡頭裡穿著這款舒適又保暖的靴子。

亞馬遜網站售價 $199.95

Illesteva Leonard II太陽眼鏡。取自Amazon網站

這款黑色太陽鏡只是梅根擁有眾多Illesteva的太陽眼鏡之一，如果想為造型添加更多色彩，它們還有其他幾種不同色調可供選擇。

亞馬遜網站售價 $260.00