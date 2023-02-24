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這款煎蛋器 可神複製星巴克雞蛋早餐

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
CAROTE 4-Cup Egg Pan目前在亞馬遜網站上僅售20美元，是抖音煎蛋專家和初學者的最佳工具。取自Amazon網站
CAROTE 4-Cup Egg Pan目前在亞馬遜網站上僅售20美元，是抖音煎蛋專家和初學者的最佳工具。取自Amazon網站

疫情期間，抖音(TikTok)上的網友們對模仿星巴克的飲料配方掌握得八九不離十。 當時由於無法外出用餐，數百萬人靠著抖音社群CookTok分享的技巧，在家製作出星冰樂、粉紅飲料(pink drinks)、檸檬蛋糕和季節限定的拿鐵咖啡。

即使是現在大家恢復了正常的生活習慣，抖音網友們仍然熱中於一種模仿食譜：星巴克雞蛋早餐(Starbucks egg bites)。儘管雞蛋價格不斷上漲，#eggbites在該平臺上的瀏覽量已超過7500萬。

雖然許多人發誓可以在烤箱中採用DIY真空低溫烹調法，但喜歡簡單烹飪的人更愛像煎義式蛋餅一樣，在爐子上製作雞蛋早餐。而一款來自亞馬遜網站的經濟實惠的四杯煎蛋鍋，製作抖音上最受歡迎的健康雞蛋食譜，比用任何工具都更容易。

使用CAROTE 4-Cup Egg Pan，可以嘗試放入不同義式蛋餅材料，非常適合製作周末早午餐和平日的早餐。請注意，需要將烹飪時間縮短幾分鐘，以確保蛋杯裡的煎蛋不會煮過頭。

這組20美元的平底鍋還可以用來做一頓豐盛的早餐，而不會弄髒鍋子。一杯裝雞蛋、一杯裝早餐香腸，剩下兩杯裝煎餅。亞馬遜消費者評論說，它也非常適合製作漢堡、三明治和煎雞蛋，但建議使用小而靈活的烤鏟以確保可以完美翻面。

一位給予五星評價的消費者留言說，這款平底鍋改變了她的烹飪習慣，它傳熱均勻、清潔方便，看起來總是那麼完美；最重要的是，它用途廣泛，可用它來煎培根、雞蛋、蔬菜、漢堡、牛排、蝦——所有你能想到的，「現在只要在爐子上做飯，這款平底鍋是我的首選」。

這款迷你煎蛋鍋採用壓鑄技術製成，具 5毫米厚的不黏塗層，不含全氟辛烷磺酸鹽(PFOS)和全氟辛酸(PFOA)。與其他煎蛋平底鍋不同，它的設計沒有易滋生細菌的角落和縫隙。無鉚釘的內部可以用廚房紙巾沾一點奶油或食用油擦拭，或在水槽中沖洗清潔。

CAROTE 4-Cup Egg Pan目前在亞馬遜網站上僅售20美元，是抖音煎蛋專家和初學者的最佳工具。亞馬遜Prime會員在特定時間內還可以獲得2美元的優惠券，節省更多。

雞蛋 抖音 亞馬遜

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