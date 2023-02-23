鮪魚罐頭含汞量差異大 購買時認清這4品牌

鮪魚罐頭便宜又營養，能攝取到高蛋白質與Omega-3脂肪酸，且脂肪含量低。取自Shutterstock

鮪魚罐頭便宜又營養，目標商店(Target)一罐5盎司的產品99美分起，就能攝取到高蛋白質與Omega-3脂肪酸，且脂肪含量低。

聯邦食品暨藥物管理局 (FDA )指出，鮪魚罐頭若未開封且未損壞，妥善保存可放四年。國家漁業研究所數據顯示，美國人每年食用約十億磅的鮪魚罐頭或袋裝鮪魚。

任何東西吃多都有風險，每款鮪魚罐頭的汞含量差異甚大，消費者報告(Consumer Report)測試的鮪魚罐頭中，有60%的汞含量高，以下四種是較安全的品牌。

Bumble Bee Chunk Light的汞含量最低。取自Shutterstock

消費者報告指出，淡鮪魚通常比長鰭鮪魚品種更好，因為後者體型大、壽命長，攝取的汞也多。

不過，部分淡鮪魚的汞含量高於其他鮪魚，Bumble Bee Chunk Light的汞含量最低。

5盎司的Bumble Bee Chunk Light在沃爾瑪 (Walmart)賣1.22元，目標賣1.39元。

Chicken of the Sea Chunk Light的長鰭鮪魚商品汞含量為其淡鮪魚的10倍。取自Shutterstock

Chicken of the Sea Chunk Light的長鰭鮪魚商品汞含量為其淡鮪魚的10倍。

Chicken of the Sea Chunk Light沃爾瑪賣1.22元，目標賣1.29元。









Safe Catch自豪宣稱擁有汞含量為所有品牌中最低。取自Shutterstock

Safe Catch自豪宣稱擁有汞含量為所有品牌中最低，測試顯示其每條魚的汞含量超過FDA安全標準。

消費者報告測試顯示，Safe Catch的汞含量確實相對較低，但其他品牌的鰹魚和輕鮪魚產品的汞含量也很低。

Safe Catch Elite Wild較貴，每罐要3.5元，其官網六包5盎司罐裝售價21元。

StarKist的卡通吉祥物「鮪魚查理」家喻戶曉，但其產品在消費者報告的結果兩極。

StarKist的卡通吉祥物「鮪魚查理」(Charlie the Tuna)，以及「對不起，查理！」(Sorry, Charlie!)流行語家喻戶曉，但其產品在消費者報告的結果兩極。

StarKist Selects No Salt Added Albacore的汞含量超高，「根本不該食用」。

不過，Starkist Chunk Light在所有測試產品中名列前茅，Chunk Light in Water沃爾瑪每罐1.14元，目標每罐1.29元。