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要運動也要時尚 7款休閒運動鞋超吸睛

編譯俞仲慈／綜合外電
在運動休閒獨領風騷的時代，一雙運動鞋更是舉足輕重的時尚單品。取自pexels
在運動休閒獨領風騷的時代，一雙運動鞋更是舉足輕重的時尚單品。取自pexels

在運動休閒獨領風騷的時代，打造個人運動時尚風就是王道—從連身裙到牛仔褲、剪裁合宜的褲裝和合身的運動緊身褲，一雙運動鞋更是舉足輕重的時尚單品。

一般常見的休閒鞋和帆布鞋，早就是人手一雙的必備單品，如今連講究性能的運動鞋也是各大運動用品公司的設計重點，除了性能日新月異，還不斷添加時尚元素，即使戶外活動，也能讓運動鞋成為吸睛的時尚焦點，以下就來介紹七款最新上市的時尚休閒運動鞋。

Saucony男女通用運動鞋。取自Amazon網站
Saucony男女通用運動鞋。取自Amazon網站

1) Saucony男女通用運動鞋

Saucony 這款男女通用的運動鞋(Unisex Adult Jazz 81 Sneaker)跑步、運動兩相宜，搭配牛仔褲和俏皮運動服飾，艷麗的配色凸顯青春無敵。

亞馬遜網站售價80元

Superga的2730 Cotu 男女通用運動鞋。取自Amazon網站
Superga的2730 Cotu 男女通用運動鞋。取自Amazon網站

2) Superga男女通用運動鞋

義大利國民品牌帆布鞋Superga這款男女通用運動鞋(Unisex 2730 Cotu Sneaker)採用90年代風格，材質防水，在時尚之外，性能更上一層樓。

亞馬遜網站售價46.20元


New Balance的715 V4 訓練鞋。取自Amazon網站
New Balance的715 V4 訓練鞋。取自Amazon網站

3) New Balance訓練鞋

New Balance 這款訓練鞋(715 V4 Cross Trainer)性能舒適，不論室內或戶外，搭配牛仔褲或緊身褲，兼具運動時尚。

亞馬遜網站售價104.99元

Reebok的公主慢跑鞋。取自Amazon網站
Reebok的公主慢跑鞋。取自Amazon網站

4) Reebok慢跑鞋

 

Reebok這款經典慢跑鞋(Princess Running Shoe)，讓80年代復古風堂堂步入現代健身房，畢竟一雙亮白運動鞋就是秋冬換季必備鞋款。

亞馬遜網站售價36.95 元

Stan Smith運動鞋。取自Amazon網站
Stan Smith運動鞋。取自Amazon網站

5) Stan Smith運動鞋

沒有一款經典運動鞋比斯坦·史密斯運動鞋(Stan Smith Footwear) 更經典，低調的線條和多種色彩的選擇，是典型日常鞋款。先試穿再決定最適合自己的材質和顏色。

亞馬遜網站售價93.08元

Tommy Hilfiger的Anni 休閒鞋。取自Amazon網站
Tommy Hilfiger的Anni 休閒鞋。取自Amazon網站

6) Tommy Hilfiger休閒鞋

Tommy Hilfiger這款布面休閒鞋(Anni Slip-On Sneaker)雖然不適合運動，但不論日常外出或旅行，增添一股運動氣息，對比拼色加上Tommy Hilfiger典型標誌，一如既往人人適合。

亞馬遜網站售價44.25元

Nike的Fkyknit 2018 超輕量運動鞋。取自Amazon網站
Nike的Fkyknit 2018 超輕量運動鞋。取自Amazon網站

7) Nike超輕量運動鞋

Nike 這款超輕量運動鞋(Free RN Fkyknit 2018 Foam Sneakers) 輕盈到腳步如飛，是許多健身達人最愛，線條俐落加上黑粉色系，搭配牛仔褲，百分百的時髦感。

亞馬遜網站售價123.00元

時尚 健身 義大利

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