這9款手持蒸氣熨斗 家事專家測試後都說讚

9款經過「好管家研究院」的專家們測試後挑選出的蒸汽熨斗。(合成圖，取自品牌與Amazon網站)

進入秋天正是衣櫃需要換季的時候，許多人在拿出堆放了大半年的厚衣時，會發現有許多衣服都需要整燙。手持蒸氣熨斗相較於傳統的熨斗，可快速消除衣服皺摺，對輕軟的布料或難以攤平的衣物尤其方便。手持蒸氣熨斗因為設計輕巧，除了在家使用之外，也適合外出旅行時攜帶。

「好管家研究院」的專家們依據蒸汽熨斗的功效、加熱時間、操作容易度、平衡感、使用舒適度、噴濕功能等項目，在不同布料上進行測試後，選出以下9款表現最佳的蒸氣熨斗。

1) Turbo ExtremeSteam Handheld Fabric Steamer $59.95

這款手持蒸氣熨斗是「好管家研究院」專家們經過測試後，一致認為最能消除衣物皺紋。 上下兩排蒸氣出口、平滑的陶瓷面板、5段蒸氣強度設定，適合任何布料的衣物。開關啟動後，蒸氣便源源噴出，不須另外操作按鍵。

附有三個配套頭，矽膠頭幫助拉緊布料，達到更好的熨平效果；隔熱板讓蒸氣和衣物保持距離，適合比較脆弱的材質；植毛梳能清除衣物上的微塵和污垢。9英尺長的電線，使用方便。

2) CompleteSteam Fabric Steamer $39.99

這款造型簡約的蒸氣熨斗，雖然只有一個開關鍵和亮燈指示，但依然功能卓越。測試發現，它僅需要1分鐘便能加熱，可連續噴出10分鐘蒸氣。造型輕巧(僅9.5英吋高)，方便收藏和在家中任何地方使用。注水時，只需打開前端噴嘴即可，操作簡便。親民的價格也讓它適合家事新手和離家住宿的大學生。

3) Advanced Handheld Garment Steamer $44.97

Black + Decker的蒸氣熨斗不只可以整燙衣服，15英尺的超長電線，讓它也能用在窗簾、床裙上；移動順暢、有個方便的儲水器，停止使用時，電源會在15分鐘後關閉，即使中斷熨燙工作，也不用擔心。

和其他蒸氣熨斗一樣，它的底板設計很適合裝潢用的布料和輕柔的衣物，還可去除棉絨。持久的蒸氣噴出效果，也讓它在整燙窗簾、床墊和家具時更為方便。

4) Turbo ExtremeSteam 2-in-1 Iron Garment Steamer $79.99

這款強力的蒸氣熨斗有著較寬的底板，幾乎是一般熨斗的兩倍，同樣適合於各種布料使用。測試人員特地拿一條皺皺的羽絨被鋪在床上，驚喜地發現這款蒸氣熨斗即使垂直和水平交互使用，水也不會滴出。根據使用說明書敘述，8.5盎司的儲水器可以連續使用10分鐘，並且10秒鐘即可完全加熱。

5) Personal Clothing Steamer $219.00

在雜誌介紹的任何時尚 衣櫃裡，幾乎都少不了這款經典蒸氣掛燙機，雖然使用起來不是很輕便、也沒有新穎的設計，但卻有著超大的3/4加侖儲水容量、可連續使用90分鐘。

有自動關閉電源裝置，底部的輪子方便移動。這款瞬間加熱蒸氣熨斗還有三年保固服務，在實驗室測試時，各項表現都很優異。

6) Handheld Garment Steamer $29.99

這款手持蒸汽熨斗在亞馬遜 網站上有4萬7千人給予5星評價，可說是消費者的最愛。外型像個茶壺，使用時只要打開前端噴嘴、注水、打開開關，蒸氣便會從前端孔洞噴出。容量大而透明的儲水器，可以隨時檢視水量，購買時附贈衣物刷和注水杯。網路上幾乎不見負評，只有幾個人抱怨水會滲漏出來。

7) X-Cel Handheld Steamer $68.13

Rowenta生產的熨斗一向評價頗佳，這款熱銷的新一代蒸氣熨斗，蒸氣強大、輕鬆去除衣物皺褶，9.8英尺長的電源線，方便工作時移動。根據產品說明書，25秒即可完全加熱，每分鐘可噴出28克水蒸氣；6.4盎司的儲水器，讓熨燙工作更持久。

8) Esteam Handheld Steamer $75.00

這款外型細長的蒸氣熨斗，方便收藏在抽屜裡。測試發現，它的大容量儲水空間能夠產生持續且足量的水蒸氣，卻比其他蒸氣熨斗來得輕巧，有黑色、粉紅色兩種顏色可以選擇。

9) Handheld Garment Steamer 11580 $49.00

這款時尚的蒸氣熨斗，贏得「好管家研究院」測試人員的一致好評。瘦長的造型，握起來手感良好；注水方便、加熱迅速，可連續使用5分鐘。測試時用它來燙棉質襯衫，效果頗佳，以任何方向操作都不會漏水，還附有方便旅行攜帶的包裝盒。