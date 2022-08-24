氣炸鍋好用不好洗 加上這個小物大有幫助

氣炸鍋在使用時加上矽膠製內鍋，可以讓清洗工作輕鬆許多。取自亞馬遜網站

氣炸鍋被稱為廚房神器，是許多家庭必備的烹飪器具。氣炸鍋功能多樣，只要少許油，便可以讓風味和一般油炸食品不相上下，又可以讓身體減少負擔、更加健康。如此完美的工具，卻也有讓人猶豫、卻步的地方，那就是清洗起來十分麻煩。

如果能讓氣炸鍋也和烤箱一樣，可以自動清洗，相信會讓許多人拍手叫好。但是在氣炸鍋功能尚未「進化」之前，或許找個「幫手」，可以讓清洗工作變得輕鬆一些。

一款在亞馬遜 網站販賣的矽膠製內鍋 (Wavelu Silicone Pot)，獲得了近5千名消費者給予五顆星的評價。售價僅$19.99的這款矽膠內鍋，不失為安全省錢的解決之道。

根據該品牌廠商的介紹，這個內鍋材質採用醫療等級的矽膠，耐高溫 且不會釋放出有毒物質；除了售價親民之外，可回收的材質，還很環保。

氣炸鍋因可以將食物中的油滴到鍋子底部，讓清洗起來十分費事，這款Wavelu 矽膠內鍋，在底部也有一道道凸起的橫紋，同樣可以讓油滴到底下，但因為材質與設計上的貼心考量，可以輕易取出來清潔。

既然這款矽膠內鍋可以經得起華氏450度的高溫，它也可以放入微波爐、甚至烤箱來使用，不過買的時候記得注意容量，大號的約可容納3-5夸脫(quart)，特大號為5夸脫以上。