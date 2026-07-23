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關注腸道健康 發酵食物受重視

編譯尤寶琪／即時報導
圖為桌上擺著優格、泡菜和酸菜。(美聯社)
圖為桌上擺著優格、泡菜和酸菜。(美聯社)

隨著膳食纖維攝取量增加成為主流、年輕人大腸癌發病率上升以及個人化腸道菌叢療法日益普及，越來越多的人開始關注腸道健康。

如今，發酵這種跨越世代和文化的食物保存方式受矚目。美國聯邦政府最新的飲食指南也特別鼓勵美國人多食用發酵食品。

而這類食品也因為衛生部長小甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)發起的「讓美國再次健康」(Make America Healthy Again，簡稱MAHA)運動而進一步流行起來。儘管MAHA倡導的其他一些飲食趨勢，例如關於生牛奶和植物油的說法未經證實，且受到了健康專家的質疑，但食用發酵食品的益處背後確實存在一些科學依據。

發酵食品的歷史可以追溯到數千年前，那時我們需要在沒有冰箱的情況下，防止食物變質。許多文化都有傳統的發酵食品：優格、泡菜、酸菜、南印度的蒸米糕(idli)和煎餅(dosa)。

營養師和醫生表示，發酵食品幾乎可以添加到任何人的飲食中，但警告需要警惕新的、大規模生產的發酵食品。

並非所有發酵食品都一樣

專家指出，儘管發酵食品的許多健康益處已顯而易見，但發酵食品不一定就健康。

麻薩諸塞大學(University of Massachusetts)沃斯特醫學院(UMass Chan Medical School)應用營養中心主任奧倫茨基(Barbara Olendzki)表示，建議除了優格、克菲爾、泡菜、酸菜和天貝等食物外，還要多吃像是醃甜菜或青豆等「全發酵食品」。

發酵食品主要透過兩種方式滋養腸道

發酵食品中的微生物有助於食物的預消化，分解食物並改變其中的化合物。這些細菌本身也會靠著與腸道內其他一些較不有益的細菌競爭，來幫助維持腸道菌叢的平衡。

警惕行銷炒作

專家警告，不要食用標榜為益生菌的汽水、巧克力或其他加工食品。史丹福大學(Stanford University)研究營養師佩雷爾曼(Dalia Perelman)指出，即使是益生菌補充劑，本質上也是試圖複製許多發酵食品中天然存在的有益菌叢組合。

發酵食品有風險嗎？

發酵食品的種類繁多，但專家表示，它們對大多數人來說通常是安全的。而且，這不僅是出於健康上的考慮，它們還能為你的餐盤增添豐富多樣的風味。

食用多種不同的發酵食品

那麼，哪種發酵食品最好呢？專家表示，食用發酵食品的最佳方法是嘗試多種不同的種類，並將它們融入你的日常飲食中。

精華 FAQ

  • 因為越來越多人重視腸道健康，加上美國最新飲食指南鼓勵多吃發酵食品，而MAHA運動也進一步推升了它的熱度。

  • 專家較推薦優格、克菲爾、泡菜、酸菜、天貝，以及醃甜菜、青豆等完整發酵食品，認為它們較能真正提供腸道益處。

  • 要警惕標榜益生菌的汽水、巧克力或其他加工食品，因為不一定真有益處；大多數人吃傳統發酵食品通常是安全的。

牛奶 衛生部長

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