煎出完美豬排 肉類專家提供6訣竅

豬排。Image by congerdesign from Pixabay

在家煎肉排的「大魔王」可能便是豬排，最常遇到的問題是成品又乾又硬，而原因是人們一直被灌輸「白肉粉粉的就不安全」的觀念。雖然雞肉可能確實如此，但豬肉不一定要拘泥於該觀念，只要烹調得當也能端出多汁軟嫩又安全無虞的菜餚，屠夫、廚師兼肉類專家盧斯特德(Jo Lusted)也提供6個烹飪豬排的訣竅。

食譜 網站simplyrecipes報導，老派做法是烹調時豬肉內部溫度需達華氏160度，但最新烹飪建議(根據農業部 2011年方針)指出，只要烹飪到華氏145度，然後蓋上蓋子靜置約五分鐘，讓肉汁均勻分布在肉中，就能安全殺死任何寄生蟲或細菌，豬肉也不會在高溫中變得跟鞋底一樣硬。

盧斯特德表示端出美味豬排除了要手法到位，前提是挑對部位，她偏愛肥瘦相間的肋排，切成1.5吋厚，頂部保留一層脂肪。靠近肩胛的腰部前三到四塊豬排格外美味，因為它們含有更多的深色肉和脂肪，味道更加醇厚。也可以到當地肉舖，要求購買傳統品種的豬肉。

接著是她的烹調訣竅：

退冰到室溫：烹調前約30分鐘將豬排退冰至室溫，有助於防止過熟，在煎烤時也能產生更棒的金黃色表層。

調味簡單即可：豬排只需適量的猶太鹽(kosher salt)和粗磨黑胡椒，想要的話可以之後再加入醬汁或香料。

用酪梨油封住表面：在熱鍋中將豬排兩面煎至金黃色，接著將豬排豎立、肥肉朝下，煎化這層脂肪直到金黃酥脆，肥肉才是風味的來源。

油淋法(basting)：煎好後瀝去鍋中多餘的油，然後加入奶油、蒜頭、新鮮的迷迭香和百里香，用這香濃的融化奶油不斷澆淋豬排，直到達到所需溫度。

精準測量：豬排從火上移開後，將溫度計插入最厚的部分，靠近骨頭但不要碰到骨頭。當溫度達到華氏145度時，就表示烹飪完成了。如果豬排較薄，她建議從側面插入溫度計，才能更準確地讀取溫度。

靜置片刻：蓋上蓋子靜置五分鐘，這可以讓豬排的肌肉纖維放鬆，肉汁均勻散布到整塊肉排，是任何鮮嫩多汁的肉排不可或缺的一步。

最後還是想要風味更豐富的話，可利用煎好的肉汁再調出不同口味的醬汁。在溫暖的月份，盧斯特德會選擇一些清爽的食材來搭配豬排，例如烤桃子或辣味玉米莎莎醬；在秋季，她則偏愛經典的奶油蘑菇醬。