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芝加哥75年歷史披薩店 受到歐巴馬夫婦青睞

編譯尤寶琪／即時報導
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披薩。Image by Engin Akyurt from Pixabay
披薩。Image by Engin Akyurt from Pixabay

美國歷史上，有不少對美食有著非凡品味的總統，他們經常光顧全國各地的知名餐廳，並啟發其他人去尋找他們的心頭好。其中最受歡迎的例子之一，就是前總統歐巴馬(Barack Obama)和第一夫人米雪兒(Michelle Obama)所熱愛的芝加哥披薩店「Italian Fiesta Pizzeria」。

這家店歷史悠久，已經經營超過75年。歐巴馬夫婦毫不掩飾他們對這家店的熱愛，在他們的回憶錄和電視採訪中都提到了「Italian Fiesta Pizzeria」。此外，他們對這家餐廳的鍾愛，也體現出他們深厚的芝加哥情懷，以及對酒館式披薩的獨到鑑賞力。

說到芝加哥披薩，大家都會想到厚底披薩；但芝加哥厚底披薩和酒館式披薩的差別在於，前者的餅皮厚實鬆軟，而後者則是薄脆，口感類似餅乾且是切成方塊狀。雖然其他城市也開始流行酒館式披薩，但據信它起源於1940年代的芝加哥。披薩早在1900年代初期就已出現在這座城市中，但直到禁酒令結束後，酒館才開始供應披薩，讓披薩真正的開始風靡起來。

紐約市的披薩師傅們沿用像是手工拋餅等義大利傳統技法，而芝加哥人則採用擀麵的方式，最終發展到使用機器製作更薄的餅皮。他們還在這些酥脆的餅皮上堆滿了比紐約披薩更多的起司，創造出一種如今更受芝加哥人歡迎的披薩風格，一種「懂的人自然懂」的默契，而歐巴馬夫婦也深諳此道。

「Italian Fiesta Pizzeria」是由菲利普和康妮·德卡洛(Phillip and Connie DeCarlo)夫婦在1940年代晚期創建；如今，這家披薩店已傳承四代，在芝加哥地區共擁有五家分店，並一直保持著家族經營的模式。它們的菜單經典而簡單，提供小份、中份和大份的酒館式披薩(tavern-style pie)，以及經典的配料，此外還有一些像是蝦、火雞香腸和義大利青椒等特色菜。餐廳也供應像是另一道芝加哥美食代表義大利牛肉三明治等熱三明治，以及一些義麵、雞肉和海鮮拼盤，還有雞翅等配菜和開胃菜。

顯然，歐巴馬夫婦並非這家披薩店唯一的常客。「我從小就吃這家披薩，」一位Yelp用戶評論道，「以前好吃，現在也好吃。」另一位用戶也打趣道：「這就是我們當地人藏起來不讓遊客發現的超讚『芝加哥風味』披薩。」

歐巴馬 芝加哥 義大利

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