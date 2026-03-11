福來雞華夫薯條恢復原配方 顧客大讚

我的頻道

編譯陳韻涵／綜合報導
速食連鎖品牌福來雞(Chick-fil-A)近期悄悄恢復旗下招牌點心「華夫薯條」(waffle fries)的原始配方，獲得饕客青睞。美聯社
速食連鎖品牌福來雞(Chick-fil-A)近期悄悄恢復旗下招牌點心「華夫薯條」(waffle fries)的原始配方，獲得饕客青睞。美聯社

速食連鎖品牌福來雞(Chick-fil-A)近期悄悄恢復旗下招牌點心「華夫薯條」(waffle fries)的原始配方，獲得饕客青睞。

每日郵報(Daily Mail)報導，福來雞2024年底基於改善華夫薯條的口感並延長維持酥脆的時間，決定加入豌豆澱粉(pea starch)，卻招致顧客抱怨口感變差，認為豌豆澱粉影響了華夫薯條原本的風味。

部分消費者甚至指出，豌豆澱粉常用於寵物食品，讓不少顧客對福來雞改變配方更加反感；網路上的批評聲浪持續數月，部分人甚至認為福來雞失去「美國最受歡迎速食品牌」的地位有關。

福來雞3日證實，已從華夫薯條配方中移除豌豆澱粉並恢復原配方，不少顧客在官方發布正式消息之前，便透過社群平台上分享自己的發現並表達支持。

網友在論壇Reddit上寫道，「我會想念那個豌豆澱粉的，才怪」、「身為討厭豌豆澱粉的人，我前幾天吃了他們的薯條，證實味道已回到從前」。

其他人在店裡用餐時，發現了這項變化，紛紛表示「我注意到味道又變好了，太棒了」。

福來雞此次恢復配方，適逢該品牌推出一系列新產品與新概念店；為慶祝品牌成立80周年，福來雞推出招牌冰淇淋「Icedream」加汽水的復古漂浮飲品「Frosted Soda」。

去年9月，福來雞在亞特蘭大地區開設首家以飲品為主的咖啡館「Daybright」，由旗下子公司Red Wagon負責營運，凸顯品牌嘗試拓展餐飲新市場的企圖。

