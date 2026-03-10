波士頓這家吃到飽餐廳 餐點就在顧客眼前現做

示意圖。Image by Engin Akyurt from Pixabay

波士頓 美食眾多，漫步這座歷史悠久的城市往往令人食指大動，北區（The North End）是品嚐傳統義式美食的熱門去處，也可以在山姆·亞當斯（Samuel Adams）啤酒廠首次供應生啤酒的酒吧小酌；但若想享受既飽足又帶表演性質的用餐體驗，不妨前往Fire + Ice Boston餐廳。美食網站Food Republic報導，這裡雖採自助式取餐，但所有餐點都會在顧客眼前現點現做，宛如鐵板燒餐廳。

該餐廳用餐流程為：顧客先從琳瑯滿目的餐檯自選配料，並記得選取決定菜餚口味的醬料；選好食材後，交給站在巨大圓形烤檯旁的廚師，他們會將所有食材放置檯面上現場烹製，再熱騰騰地裝盤交給顧客帶回座位。這種互動式用餐體驗充滿樂趣，如同傳統自助餐只需一次付費，便能隨心組合出不限數量的烤肉拼盤。

Fire + Ice為連鎖餐廳，不僅限於波士頓地區，分店亦遍及加州安那翰（Anaheim）、南太浩湖（Lake Tahoe）與舊金山。

波士頓Fire + Ice菜色特點

波士頓分店價位為晚餐時段27元、午餐18元，即可飽餐一頓。運用各餐檯上的食材，可以變化出多種組合，如以牛肉、雞肉、豬肉以及貽貝等海鮮，或豆腐等素食選擇，搭配義大利麵、麵條、米飯等主食，佐以花椰菜、蘑菇、洋蔥等蔬菜，再從15種以上的醬汁中挑選喜愛的口味，即可創造出中式、泰式、墨西哥、德州墨西哥風味，甚至義式料理。

不想吃麵或飯？Fire + Ice 亦提供現煎漢堡，或可將烤好的食材包入薄餅製成墨西哥捲餅。餐廳另備有豐富的雞尾酒單，從經典髒馬丁尼（dirty martinis）、冰沙泥石流（frozen Mudslides）到招牌火冰茶，甚至有超大份量雞尾酒碗，提供兩人以上共享。歡樂的氛圍從圓形烤檯開始，延伸至菜單的每個部分與餐廳的新潮設計。