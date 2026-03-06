吃飽了還想來份甜點？科學家：與意志力無關

Image by 현국 신 from Pixabay

別擔心放縱自己享用一份額外的甜點。過量進食是困擾許多人的問題，研究人員預測到2035年近半數美國成年人將面臨肥胖問題；但科學或許能解釋為何即使吃飽了仍會伸手拿零食，這與意志力毫無關係。

紐約郵報報導，一項新實驗研究試圖解開兩大謎題：為何維持健康體重讓人如此掙扎？為何飽餐後仍想吃更多？

發表於「食慾」（Appetite）期刊的研究顯示，英國東安格里亞大學（UEA）學者發現，即使攝取足夠食物後，大腦仍持續對食物誘惑訊號產生反應。

研究人員透過腦電波檢查監測逾70名志願者，讓他們參與以糖果、巧克力、洋芋片及爆米花等零食為獎勵的學習遊戲。任務進行至中途時，參與者獲其中一種零食直至飽足、不再渴望或重視該食物為止。

然而大腦的情況卻大不相同。即使在參與者完全飽足後，與獎勵機制相關的大腦區域仍持續對這些已不再想要的食物圖像產生強烈電波反應。

東安格里亞大學心理學院首席研究人員桑布魯克（Thomas Sambrook）表示，無論多麼飽足，都無法關閉大腦對美味食物的反應機制。他說，這表明食物訊號可能在非飢餓狀態下觸發過量進食，這便是過食的原因。

研究人員認為，多年來人們將特定食物與愉悅感連結，讓大腦對食物訊號產生習慣性反應。

另一項導致過量進食的禍首，可能是用餐時分心導致滿足感不足，進而引發「享樂補償」（hedonic compensation），以尋求其他額外滿足來彌補未得到的愉悅感；這意味大腦反應更像是自動、學習到的反應，而非有意識的決策。

研究還發現，即使是自制力極強的人，也無法抗拒大腦對食物價值的自動反應；這可能代表過量進食的問題非關紀律，而是大腦內建的神經迴路所致。

桑布魯克指出，肥胖率上升不僅關乎意志力，更是人們身處食物充斥的環境，加上學習到對誘人訊號的反應，壓過身體自然的食慾控制。