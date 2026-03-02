漢堡王聽從顧客抱怨 招牌華堡迎10年來首次改版

漢堡王(Burger King)。美聯社

火烤純牛肉餅加上現切洋蔥、番茄、爽脆生菜、酸黃瓜、美乃滋，向來是漢堡王 (Burger King)經典招牌「華堡」(Whopper)的美味公式。不過漢堡王蒐集顧客的抱怨後決定聽從意見，日前宣布華堡(Whopper) 將迎來十年來首次大改版。

紐約郵報(New York Post)報導，漢堡王表示華堡未來將採用「更高級、口感更佳」的麵包；長期被詬病批評會把漢堡壓扁的包裝紙也將改為紙盒裝。漢堡王美加地區總裁柯提斯(Tom Curtis)在聲明中表示：「過去幾年，我們專注於強化營運並讓餐廳現代化，以讓整個系統的基礎更一致。現在這項工作已經順利推進，我們終於能有策略地提升核心菜單。」

柯提斯說華堡是一個經典象徵，因此並不是打算徹底改變它，而是根據顧客的直接回饋加以升級。漢堡王表示華堡本身到包裝的調整，都將帶來「更高品質的華堡體驗」，從第一口到最後一口都能感受到提升。柯提斯說真的常常聽到「華堡被壓扁」，也親眼看過這種事，所以決定改進包裝，讓它能保持飽滿。

華堡仍會保留經典配料，不過會改用「風味更佳」的美乃滋取代原有醬料。柯提斯表示，更濃滑的美乃滋其實是來自加盟商的建議，他們希望看到更高級的配方。同時我們也升級了麵包，使其更有質感。」他說自己甚至親自接聽顧客來電蒐集意見，但仍非常謹慎地決定哪些部分要改動，像是牛肉餅便依然維持不變。「你不能推翻整套做法，這就像是把我們的經典漢堡穿上燕尾服，而不是休閒西裝。」新華堡將為每間門市帶來4000元成本，但總公司也提醒加盟店長不要因此大幅漲價，因為消費者已疲於通膨。

華堡由漢堡王共同創辦人麥克拉摩(James McLamore)於1956年推出，當年店長艾哲頓(David Edgerton)與麥克拉摩注意到一家熱門免下車餐廳(Drive-in)正在宣傳一款大漢堡，使用四分之一磅牛肉排、五吋麵包，搭配生菜、番茄、美乃滋、酸黃瓜、洋蔥與番茄醬。兩人品嚐後認為漢堡王邁阿密地區的門市若能推出這種大尺寸漢堡，也能吸引客流，決定將其命名為「Whopper」，以傳達其份量巨大的賣點。

根據公司網站記載，麥克拉摩表示「我建議在Burger King招牌下加上『Whopper的故鄉』字樣，讓顧客知道這是我們的招牌產品。我們兩人都覺得這個點子非常合理。」