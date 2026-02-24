征服美食博主的日式蛋沙拉 有何獨特之處

示意圖。Image by Cindy from Pixabay

專業美食博主法蘭克·刁（Frank Tiu）酷愛日式蛋沙拉三明治（玉子三明治），是他早餐首選之一；更是少數他願意冷食的早餐，因為冷藏後風味更佳。他表示，吐司配炒蛋雖然也不錯，但玉子三明治的美味完全是不同等級。

法蘭克說，雖然他最愛早餐吃這款蛋沙拉，但它同樣是完美的午餐選擇，無論是做成三明治、鋪在沙拉上，或是用餅乾舀著吃；更棒的是，日式蛋沙拉甚至整份三明治都能預先製作，讓打包早餐或午餐變得無比省事。

日式蛋沙拉特色

日式蛋沙拉有幾項特點使其有別於典型的美式蛋沙拉。首先，雞蛋 不能煮太熟，需讓蛋黃呈現如拉麵溏心蛋般的綿密、柔軟且入口即化，這種果醬般的稠度是日式蛋沙拉輕盈、綿密的關鍵。

加入少許以蛋黃製成、質地細緻的丘比美乃滋（Kewpie mayo），能讓這道蛋沙拉風味更佳。法蘭克說，若手邊一時沒有，也可換成一般的沙拉醬。

日式蛋沙拉可隨心享用，但最經典的吃法莫過於做成三明治，蓬鬆的口感令人難忘。法蘭克表示，其中關鍵要素是日式吐司（shokupan），這款口感柔軟、奶香濃郁的麵包，通常以帶蓋吐司模烘烤，確保每片邊緣方正且色澤金黃；若難以買到，也可用軟的白吐司代替。

日式蛋沙拉作法

製作2份三明治或4人份所需材料：8顆雞蛋、1湯匙丘比美乃滋、1撮砂糖、鹽（依口味調整）、1茶匙牛奶 （視需要添加）、4片切邊吐司。

製作蛋沙拉前，先將雞蛋煮至半熟，蛋黃呈半透明、但避免過於稀軟；通常水煮約6分鐘，蒸煮則需9分鐘。放入冰水中冷卻後剝殼。預留2顆蛋（每份三明治用1顆）待後續切片。

將其餘半熟蛋搗碎至小石子般大小，加入美乃滋、砂糖、鹽與牛奶，充分拌勻；若蛋過熟或想使沙拉更滑順，可再加入少許美乃滋與牛奶。

製作玉子三明治時，將一片麵包平置於檯面。將預留的完整蛋切半，置於麵包中央。將半份蛋沙拉均勻塗抹於蛋片上方及周圍，確保表面平整光滑；蓋上另一片麵包，從中央縱向切開，便可呈現精美的橫切面。重複此步驟完成剩餘麵包與蛋沙拉。

蛋沙拉可存放於冰箱密封容器中數日。三明治可提前一天製作，用烘焙紙、鋁箔或保鮮膜緊密包裹後冷藏保存。