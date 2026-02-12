我的頻道

薪水高、就業有保障 醫療保健產業成美勞動市場引擎

紐約私校學費飆漲至7萬 比菁英大學貴令華人家長兩難

烤焦食物吃下肚有害健康 6招可避免

編譯莊瑞萌／即時報導
專家提醒，食物料理後，若出現烤焦、燒黑，吃進肚內恐暗藏致癌風險。示意圖。Image by Ale Bah from Pixabay
專家提醒，食物料理後，若出現烤焦、燒黑，吃進肚內恐暗藏致癌風險。示意圖。Image by Ale Bah from Pixabay

隨冷空氣來襲，不少人偏愛熱騰騰、重口味的食物禦寒。不過，專家提醒，食物料理後，若出現烤焦、燒黑，吃進肚內恐暗藏致癌風險。雖然偶爾食用問題不大，但若長期攝取燒焦食物，仍可能對健康造成影響。專家建議，食物烹至金黃色以及選用瘦肉減少油脂滴落，都是吃得安心的方法之一。

根據紐約郵報(NY Post)報導，紐約羅斯威爾帕克綜合癌症中心(Roswell Park Comprehensive Cancer Center)癌症預防主席安布羅松(Christine B. Ambrosone)指出，實驗室研究顯示，燒焦的食物(尤其是肉類)會產生致癌物，因為牛肉、豬肉、魚類或家禽等肉類在高溫燒烤或炙烤時，會產生多環芳香烴(PAHs)與異環胺(HCAs)。當肉類中的胺基酸、肌酸與糖類在300度以上反應時會生成HCA，而脂肪與肉汁滴落到明火上產生煙霧，煙霧附著於肉的表面則會形成PAH。至於澱粉類食物，例如麵包、馬鈴薯，在超過248度的高溫下，胺基酸與還原糖產生反應則會生成高含量的丙烯醯胺(Acrylamide)。

雖然上述物質在動物實驗中已證實致癌，但在人體上的攝取風險尚不明確。安布羅松表示，「雖有研究指出這些化學物質可能與大腸癌或乳癌相關，但目前針對人類影響的直接證據仍有限。」

除了提高罹患癌症的疑慮，焦黑食物也難以消化，還可能刺激胃黏膜引起不適或胃食道逆流。此外，高溫過度烹調會破壞維生素B、C等對熱敏感的營養素及抗氧化劑。因此，專家認為，偶爾吃到焦黑食物「大概沒問題」，但若成為習慣，就應該避免。

至於如何避免病從口入？康乃狄克州哈特福德醫療體系旗下消化健康研究所(Hartford HealthCare Digestive Health Institute)營養師艾琳．奎諾(Erin Queno)建議指出，

一、烹至金黃即可：澱粉類應追求金黃色澤而非焦黑色

二、勤翻動肉品：烹煮時經常翻面以防食物焦掉

三、修剪焦黑部位：刮除或切掉食物烤焦的部分

四、選用瘦肉：減少油脂滴落，進而降低多環芳香烴產生

五、醃漬肉類：香料與香草可抑制異環胺生成

六、改變烹調方式：縮短烹飪時間、調低溫度或改用蒸、煮的方式取代。

癌症 康乃狄克州 乳癌

備孕多年、流產8次 43歲素食女改吃肉順利產下雙胞胎

備孕多年、流產8次 43歲素食女改吃肉順利產下雙胞胎

