寒冬來碗雞湯麵暖胃又暖心 但可以每天吃嗎？

很少食物能像雞湯麵一樣讓人一吃就感到暖心，特別是天冷或生病的時候，在不同文化中，雞湯麵也常被視為療癒食物，生病或天氣冷時就來一碗。不過雞湯麵雖好吃，想每天吃仍需謹慎，鈉和碳水化合物的攝取需注意，使用的食材、湯的煮法和吃的頻率都會影響雞湯麵的營養價值。

今日美國報（USA Today）報導，紐約大學兼任教授、註冊營養師麗莎（Lisa Young）說，雞湯麵是以雞湯為湯底的食物，通常會加入雞肉、麵條、蔬菜和香草，通常以小火慢燉而成，讓各種食材的味道完美融合。

無論作法如何，雞湯麵都能提供顯著的營養益處，特別是使用完整食材烹煮時，麗莎說雞肉提供優質蛋白質，有助於增強免疫系統、組織修復和維持肌肉，一份雞湯麵通常含有7到15克的蛋白質。

雞湯麵中的蔬菜也提供很多微量營養素，麗莎說胡蘿蔔有β-胡蘿蔔素，人體可轉換成對免疫系統和視力有益的維生素A，芹菜和洋蔥則提供維生素C和鉀，有助於維持細胞功能和體液平衡，上述蔬菜和其他常被使用的蔬菜都提供可調節炎症的抗氧化劑和植物性化合物。

運動營養師邦奇（Leslie Bonci）說，溫暖的熱湯能稀釋黏液、緩解鼻塞，也不會刺激喉嚨痛，喝湯能補充水分和電解質，這在發燒、流汗和食慾不振等脫水風險增加的情況下很有幫助。

麗莎說，雞湯麵的熱量通常適中，一杯大約80到150卡，實際數字取決於麵條的種類和使用的油。雞湯麵還有另一個優點是容易消化，低熱量、軟糯的口感和溫和的味道讓人在食慾不佳或消化不良時也能接受雞湯麵。

不過，雞湯麵雖然有這麼多好處，想每天吃仍需謹慎。鈉含量是主要疑慮，一份雞湯麵有7百至9百毫克的鈉，麗莎說特別是罐裝或袋裝雞湯，一份的鈉含量可能就達每日建議攝取量的一半甚至更多，而長期鈉攝取過量可能導致血壓升高和腹脹。邦奇建議以香草和芹鹽（celery seed）取代鹽替雞湯麵調味。

麵條的選擇也有影響，傳統的雞蛋 麵是纖維量相對少的精緻碳水化合物，常吃會讓血糖 飆高，邦奇說可以麵放少一點、蔬菜多放一點，或改加米粉、米或豆類義大利 麵。

麗莎說，部分市售的雞湯蔬菜和蛋白質含量低，營養不均衡，自己煮或買低鈉雞湯則有更多蔬菜、優質蛋白質，也能更好控制鹽的攝取量。