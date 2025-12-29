牛排餐廳這道經典配菜 歷史比南北戰爭還早

我的頻道

示意圖。Image by Rudy and Peter Skitterians from Pixabay
示意圖。Image by Rudy and Peter Skitterians from Pixabay

牛排館吃到軟嫩多汁的牛排令人銷魂，若配菜也同樣美味那更是令人愉悅；其中一種配菜「德爾莫尼克馬鈴薯」（Delmonico potatoes）的歷史可以追溯到南北戰爭之前，發源地是紐約的德爾莫尼克餐廳（Delmonico's），也是被廣泛認為是美國第一間高級餐廳，這間餐廳目前仍在營業，只是他們提供的馬鈴薯料理只稱為「薯餅」，和這道歷史悠久的料理已不相同。

Foodie報導，德爾莫尼克馬鈴薯是一道用馬鈴薯和起司、鮮奶油做成的料理，和焗烤馬鈴薯類似，不同之處在於德爾莫尼克馬鈴薯是切丁而非切片。

德爾莫尼克餐廳於1837年開始營業，比南北戰爭的1861年還要早，雖然它不是美國最古老的餐廳，但也被普遍認為是美國第一間高級餐廳。德爾莫尼克馬鈴薯1838年左右開始出現在菜單上，發明者如今已不可考，不過很多人認為是菲力皮尼（Alessandro Filippini），他1890年出版的食譜中有這道菜，但仍無法確定他是否就是第一個想出這道菜的人。

如今，德爾莫尼克馬鈴薯有各種不同做法，這道菜在1830年代首次出現在德爾莫尼克餐廳時沒有留下官方紀錄，讓情況變得更複雜，19世紀末很多食譜都有這道菜的作法，但方法大相逕庭，即使是被認為是這道菜發明者的菲力皮尼都寫過不同名字不同版本的做法。

雖然版本各異，但基本作法是一致的，馬鈴薯通常會切成丁塊，也可以不切，加入以奶油、洋蔥、重鮮奶油和起司絲做成的起司醬，再依個人喜好調味，接著以起司絲覆蓋所有食材，再放到烤箱裡烤。

德爾莫尼克餐廳至今仍在營業，但他們已經沒有供應名為德爾莫尼克馬鈴薯的菜，他們有馬鈴薯配菜，就簡單稱為薯餅，和那道歷史悠久的同名菜餚不同，另外若要前往用餐，記得著半正式休閒裝。

食譜 牛排

