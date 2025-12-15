6種常見食物 鈉含量都超過炸薯條

我的頻道

編譯周靜芝/即時報導
專家警告，午餐肉可能含有高量鈉。Image by Birte from Pixabay
專家警告，午餐肉可能含有高量鈉。Image by Birte from Pixabay

炸薯條的鈉含量高已不是秘密，但這正是其美味的關鍵之一；偶爾享用無妨，但鈉攝取過量可能引發高血壓等健康問題，短期則會導致腹脹與過度口渴。食品藥物管理局（FDA）建議，每日鈉攝取量應低於2300毫克（mg）。美食網站Eat this, Not That報導，速食連鎖店Jack In the Box一包小薯含有610毫克鈉，但日常超過70%攝取的鈉，主要來自包裝與加工食品，而非烹飪或食用時添加的鹽。以下這六種食物的鈉含量甚至超過一份薯條：

1. 賽百味（Subway）烤雞肉沙拉

賽百味的水牛城（Buffalo）烤雞肉沙拉含1180毫克鈉。烤雞肉沙拉的鈉含量合理應為280毫克，而蔬菜沙拉僅含75毫克。該店的臘腸披薩捲鈉含量更高達2290毫克，幾乎達每日建議攝取量的上限。

2. 罐頭湯

一罐普通湯品的鈉含量可能遠超顧客想像。營養師奧德曼（Samantha Oldman）指出，罐頭湯每份平均含700-800毫克鈉，但每罐可分成兩份，代表若喝下整罐湯，鈉攝取量可能高達1400-1600毫克，相當於每日建議攝取量的70%。

3. 午餐肉

專家警告，午餐肉可能含有高量鈉。岡德森健康（Gundersen Health）機構指出，新鮮牛肉、豬肉、禽肉及海鮮通常鈉含量極低，但午餐肉每片可能含400毫克以上鈉；而冷凍肉品也常浸泡在鹽水中，以在冷凍過程中保持水分。

4. 超市麵包

看似平常的超市麵包可能暗藏高鈉風險。奧德曼指出，每片麵包平均含100-200毫克鈉，這意味一份三明治麵包可能佔每日建議鈉攝取量的8-18%。

5. 起司

特定起司品種含鹽量極高。聖文森醫療中心（St. Vincent’s Medical Center）專家表示，鹽是起司的關鍵成分，既能防腐又能去除多餘水分以形成更緊實的質地。僅一盎司的菲達起司就含有320毫克鈉，而經巴氏消毒的加工起司每盎司鈉含量更可達425毫克以上。

6. 沙拉醬

沙拉醬、尤其是低脂的，都以高鈉含量著稱。奧德曼表示，醬汁的陷阱在於，當你看到標示「低熱量」或「低脂」時，它們往往會增加鈉或糖分來彌補。普通沙拉醬每兩湯匙份量約含200-400毫克鈉，但多數人實際用量遠超過此標準。

