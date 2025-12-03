賓州這家艾米許餐廳 家常料理超暖心

我的頻道

編譯周靜芝/即時報導
過著傳統生活方式的艾米許人（Amish）深諳烹調家常美食，這正是全美各地由他們經營的餐廳值得造訪的原因。示意圖。圖：pixabay
過著傳統生活方式的艾米許人（Amish）深諳烹調家常美食，這正是全美各地由他們經營的餐廳值得造訪的原因。美食網站Mashed撰稿人哈文斯-鮑溫（Austin Havens-Bowen）指出，在眾多值得專程前往的艾米許餐廳中，賓州專營家常菜的凱蒂廚房（Katie's Kitchen）特別讓他們驚豔。

位於朗克斯（Ronks）的凱蒂廚房供應早、午、晚餐，加上艾米許人的傳統甜點無比派（whoopie pie），更以多種優質烘焙食品聞名。在這裡，能品嚐到各式暖心料理，有如在姨媽或祖母家用餐般舒適自在。凱蒂廚房在網路上的評價不錯，無論是餐點或服務都備受稱讚。若恰好經過這座位於蘭開斯特（Lancaster）以東、以艾米許社區聞名的城鎮，值得專程前往品嚐。

凱蒂廚房的暖心餐點

凱蒂廚房的菜單品項豐富，哈文斯-鮑溫建議，早餐不妨品嚐招牌拼盤，其中一款附有具艾米許特色、加入牛奶與奶油的燉餅乾；若喜好一般早餐，亦有歐姆蛋、三明治、捲餅與鬆餅可選。午、晚餐菜單主打荷蘭風味家常菜，如烘肉捲、烤火雞、鄉村火腿排，以及每周特餐；如周二供應的「艾米許婚宴套餐」，內含雞肉、馬鈴薯泥、奶油芹菜與高麗菜。漢堡、三明治、炸魚條及青豆等開胃小菜，也頗受青睞。

在琳瑯滿目的甜點中，不乏一些未曾聽聞的選擇，例如無比派，口味有南瓜或巧克力；此外，蘋果餡餅可加冰淇淋更顯華麗，另有自製派、冰淇淋聖代，以及美味的焦糖果仁麵包卷。

2008年開業的凱蒂廚房，是家族經營的餐廳，設有室內用餐區、吧檯座位及戶外餐桌。

