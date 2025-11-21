叫它「超級蔬果」第一名 如何將西洋菜融日常飲食

西洋菜（watercress）。Image by 아름 김 from Pixabay

人人皆知每種羽衣甘藍都能提供營養價值，但讓人意外的是，被認為世界上最健康的蔬菜第一名卻是十字花科的另一種植物。疾病管制與預防中心（CDC）根據每種蔬果含有的維生素與礦物質高低評分，並列出一份「活力蔬果」（ Powerhouse Fruits and Vegetables）名單，其中唯一獲得滿分的蔬菜是不起眼的西洋菜（watercress）。菠菜、甜菜葉、瑞士甜菜和羽衣甘藍得分都在80分以下。

西洋菜的鉀和鈣含量高，每克所含的維生素C比柳橙更多，同時還富含維生素A，以及超過每日攝取量一倍以上的維生素K，對骨骼健康助益良多。除了維生素與礦物質，西洋菜也富含抗氧化劑，能抵抗氧化壓力，可能有助於預防癌症 、糖尿病 與心臟病 。

雖然西洋菜的葉子看起來很嬌嫩，但味道完全不是如此，實際上嘗起來很辛辣，類似芝麻菜的胡椒味，因此不論生吃或煮軟後都很適合加入沙拉、三明治等餐點。西洋菜的辛辣口感很適合搭配味道較淡的葉菜類做沙拉，但如果風味過於濃烈，可以先拌入檸檬汁或油醋汁讓味道變清新。

越成熟的西洋菜葉子越辛辣，所以烹煮葉子能降低辣味；煮軟所需的時間很短，可以在料理快起鍋時再放入葉子，如此也能保存其中的營養價值。

西洋菜與風味濃厚、油膩的食物非常搭配，不妨將葉子塞入烤起司三明治裡，或撒在披薩或烤肉上作為配料，也很適合加入味道平淡的奶油馬鈴薯湯和馬鈴薯泥內，增添風味。

如果想提升早餐營養，可以用西洋菜替代或搭配菠菜做煎蛋捲。西洋菜葉子也是製作青醬的完美選項，混合西洋菜、起司和堅果能緩和辛辣味，產生味道鮮明又清新的綠色抹醬，當春季天氣回暖、西洋菜上市時最為應景。