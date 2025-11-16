「油潑版」辛拉麵 內行人曝靈魂吃法：比火雞麵好吃

網友分享泡麵食譜。（取材自pexels.com@MART PRODUCTION）

泡麵 黨必學！小紅書網友「幾木兒」分享「辛拉麵的靈魂吃法—油潑版」，他示範將辛拉麵做成乾拌油潑麵，成品看來相當美味，吸引數百則留言熱議。她指出，此次購買的是與Netflix電影《K-pop獵魔女團》聯名限量包裝，因「顏值」入手，卻意外解鎖高香版本。

該網友分享食譜，他僅用調味粉（建議2/3包），加入芝麻與蒜末置碗中；麵體煮至喜好硬度後以冷水略沖，提升Q彈；平底鍋多放油煎出「邊緣焦脆、蛋黃流心」煎蛋，趁熱將熱油澆在粉料上「爆香」，再把瀝乾的麵條拌勻，最後放上煎蛋並加黃瓜、番茄解膩。她強調「比湯麵更香、口感不會越泡越軟」，甚至直言「比火雞麵好吃」。

留言區掀起「交作業」風潮，網友從美國、歐洲、東南亞到港澳紛傳成品照，稱「第一口驚為天人」「此人吃商極高」。也有實用派提醒熱量與鈉含量：「湯不喝熱量鈉會低些，改乾拌反而全吃下」；「一整包粉會鹹嗎？」成為高頻提問。對此，博主與多名網友建議「粉料減量至2/3、加蔬菜或少油版直接拌」，亦有人推薦改試「Black豬骨濃湯味」或「炒辛拉麵」作替代。

另有安全與口感討論延伸，部分網友質疑「是否直接用生自來水過麵」，他人回覆「視各地飲用水標準而定」；也有人指出「不過涼更吸醬但會黏」，博主則偏好「過涼水更清爽」。整體觀感上，支持者稱「香就完了」、反對者則認為「步驟多、不再方便」。在聯名話題加持與「油潑爆香」視覺聽覺刺激下，辛拉麵油潑版成為新一輪宅家速食改造潮的代表做法。